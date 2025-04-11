Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1)
Корпус DeepCool CC360 ARGB предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности. Материнскую плату внутри корпуса DeepCool CC360 ARGB можно расположить вертикально. Для блока питания в формате ATX отведено место в нижней части. Максимальная длина видеокарты не должна превышать 320 мм, а высота кулера - 165 мм. Под накопители 2.5 предусмотрены 3 отсека. Есть 2 внутренних 3.5 отсека, которые используются для монтажа жестких дисков. Конструкционные особенности корпуса позволяют установить систему жидкостного охлаждения, верхние, нижние и боковые вентиляторы.
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Теги товара: 3x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: 3x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус. Отлично продувается, места под всё хватило, порадовало, что есть два отсека под HDD. Подсветка радует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, упаковка в хорошем состоянии пришла и сам корпус целый, без дефектов. На фото пленка была отделена мной, чтобы проверить стекло. Из минусов только то, что два разъема usb и то это исправимо, просто покупаем переходник и всё. Спасибо за корпус! Всё отлично, возможно что-то добавлю, когда уже соберу компьютер
Отзывы о товаре Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус. Отлично продувается, места под всё хватило, порадовало, что есть два отсека под HDD. Подсветка радует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, упаковка в хорошем состоянии пришла и сам корпус целый, без дефектов. На фото пленка была отделена мной, чтобы проверить стекло. Из минусов только то, что два разъема usb и то это исправимо, просто покупаем переходник и всё. Спасибо за корпус! Всё отлично, возможно что-то добавлю, когда уже соберу компьютер