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Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1)

2 Отзывы
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Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 3
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 4
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 5
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 6
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 7
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 8
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 9
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 10
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 11
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 12
Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 3
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 4
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 5
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 6
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 7
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 8
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 9
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 10
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 11
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 12
  • Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655881
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x418
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х22
Вес, кг.
4.9

Описание товара Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1)

Корпус DeepCool CC360 ARGB предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности. Материнскую плату внутри корпуса DeepCool CC360 ARGB можно расположить вертикально. Для блока питания в формате ATX отведено место в нижней части. Максимальная длина видеокарты не должна превышать 320 мм, а высота кулера - 165 мм. Под накопители 2.5 предусмотрены 3 отсека. Есть 2 внутренних 3.5 отсека, которые используются для монтажа жестких дисков. Конструкционные особенности корпуса позволяют установить систему жидкостного охлаждения, верхние, нижние и боковые вентиляторы.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1)

Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус. Отлично продувается, места под всё хватило, порадовало, что есть два отсека под HDD. Подсветка радует.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Святослав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, упаковка в хорошем состоянии пришла и сам корпус целый, без дефектов. На фото пленка была отделена мной, чтобы проверить стекло. Из минусов только то, что два разъема usb и то это исправимо, просто покупаем переходник и всё. Спасибо за корпус! Всё отлично, возможно что-то добавлю, когда уже соберу компьютер



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x418
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DeepCool CC360 ARGB предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности. Материнскую плату внутри корпуса DeepCool CC360 ARGB можно расположить вертикально. Для блока питания в формате ATX отведено место в нижней части. Максимальная длина видеокарты не должна превышать 320 мм, а высота кулера - 165 мм. Под накопители 2.5 предусмотрены 3 отсека. Есть 2 внутренних 3.5 отсека, которые используются для монтажа жестких дисков. Конструкционные особенности корпуса позволяют установить систему жидкостного охлаждения, верхние, нижние и боковые вентиляторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Алексей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус. Отлично продувается, места под всё хватило, порадовало, что есть два отсека под HDD. Подсветка радует.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Святослав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, упаковка в хорошем состоянии пришла и сам корпус целый, без дефектов. На фото пленка была отделена мной, чтобы проверить стекло. Из минусов только то, что два разъема usb и то это исправимо, просто покупаем переходник и всё. Спасибо за корпус! Всё отлично, возможно что-то добавлю, когда уже соберу компьютер


Корпус DeepCool CC360 ARGB (R-CC360-BKAPM3-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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