Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 500 черный (CA-1X1-00M1WN-00)
Корпус Thermaltake The Tower 500 – вертикально ориентированная модель типоразмера Mid-Tower с высотой 608 мм. 3 панели из 4-миллиметрового закаленного стекла обеспечивают панорамный обзор конфигурации ПК. Корпус совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на создание мощного игрового компьютера, графической рабочей станции или универсального высокопроизводительного ПК. Монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения ограничен 360 мм. Внутреннее пространство системного блока защищено от загрязнений 7 быстросъемными противопылевыми фильтрами с фиксацией на магнитах. В базовое оснащение модели входят 2 тыловых вентилятора. Корпус Thermaltake The Tower 500 совместим с видеокартами, длина которых не превышает 355 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 275 мм. 9 слотов расширения имеют горизонтальную ориентацию. Корпус поставляется без источника питания. Пользователю потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 200 мм.
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