Top.Mail.Ru
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 1
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 2
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 3
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 4
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 5
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 6
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 7
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 8
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 9
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 10
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 1
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 2
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 3
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 4
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 5
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 6
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 7
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 8
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 9
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 10
  • Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635478
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
248x456x473
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
425
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 3 x 120 мм, нижних 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х53х33
Вес, кг.
13.28

Описание товара Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
248x456x473
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
425
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 3 x 120 мм, нижних 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...