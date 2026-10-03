Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
248x456x473
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
425
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 3 x 120 мм, нижних 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х53х33
Вес, кг.
13.28
Описание товара Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
248x456x473
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
425
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 3 x 120 мм, нижних 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон) x 1, 3.5 мм jack (аудио) x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
E-ATX
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Корпус ACD Lagrange White (AH-TC1GCW-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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