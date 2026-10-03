Top.Mail.Ru
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 1
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 2
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 3
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 4
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 5
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 6
Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 1
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 2
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 3
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 4
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 5
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 6
  • Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635386
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x486x473
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х22
Вес, кг.
6.3

Описание товара Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW)

GIGABYTE C301 GLASS оснащен большой сетчатой ??передней панелью и вентилируемой верхней панелью, обеспечивающей обильный поток воздуха для оптимального охлаждения и превосходного эстетического вида. Встроенный концентратор разъемов ARGB оснащен шестью 3-контактными разъемами 5 В, что позволяет пользователям расширять световые эффекты.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x486x473
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE C301 GLASS оснащен большой сетчатой ??передней панелью и вентилируемой верхней панелью, обеспечивающей обильный поток воздуха для оптимального охлаждения и превосходного эстетического вида. Встроенный концентратор разъемов ARGB оснащен шестью 3-контактными разъемами 5 В, что позволяет пользователям расширять световые эффекты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Gigabyte C301 Glass White (GB-C301GW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...