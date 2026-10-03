Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG Snow белый (CA-1S2-00M6WN-01)
Корпус Thermaltake Divider 300 TG ARGB предлагает все необходимое для создания мощного и стильного компьютера, позволяющего выполнять запуск компьютерных игр или ресурсоемких программ. Он представлен в форм-факторе Mid-Tower и оснащен востребованным набором слотов. Для быстрого подключения периферии на панели ввода/вывода расположены порты USB Type-A и Type-C, а также разъемы аудио. Thermaltake Divider 300 TG ARGB предусматривает установку до 6 вентиляторов и кулера водяного охлаждения. За фронтальной панелью из прозрачного закаленного стекла установлены три вентилятора с подсветкой ARGB. Также отмечается предустановленный вентилятор на задней стороне. Стеклянное окно на боковой стороне позволяет наблюдать за работой внутренних компонентов.
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