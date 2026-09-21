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Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00)

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Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 13
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 14
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 15
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 16
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 17
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 18
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 19
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 20
Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 13
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 14
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 15
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 16
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 17
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 18
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 19
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 20
  • Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714964
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
212x438x377.5 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х28
Вес, кг.
5.73

Описание товара Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00)

Компьютерный корпус Thermaltake View 71 TG Snow Edition без Б/П View 71 Tempered Glass Snow Edition является топовой версией линейки корпусов серии View от Thermaltake. Он имеет достаточно внутреннего пространства для установки материнских плат с форм-фактором вплоть до E-ATX и больших радиаторов системы жидкостного охлаждения спереди, сверху и сбоку. Боковые панели изготовлены из закаленного стекла и крепятся на петлях, что позволяет не только видеть начинку ПК, но и при необходимости иметь к ним легкий доступ. Передняя и верхняя панели также выполнена из закаленного стекла. Штатно корпус комплектуется двумя вентиляторами Riing White 140мм и кронштейном для установки видеокарт в вертикальной плоскости (лицом к боковой панели). Корпус комплектуется шестью отсеками 2,5" или тремя отсеками 3,5", при использовании Стойки для жестких дисков поместится четыре отсека 2,5" или четыре отсека 3,5" Закаленное стекло толщиной 5мм Для защиты комплектующих от пыли, корпус буквально окружен панелями из закаленного стекла толщиной 5мм. Таковые имеются по бокам, спереди и сверху. Благодаря тому, что боковые панели крепятся на петлях и легко снимаются, пользователь имеет легкий доступ к начинке ПК. Модульный дизайн В корпусе View 71 TG Snow Edition вы можете устанавливать только те модули, которые нужны именно вашей сборке. Это меняет понимание идеи «собери сам» на качественно новый уровень. Благодаря такой гибкости, вам придется меньше идти на компромисс, собирая ПК своей мечты. Создан для решений класса High-End View 71 TG Snow Edition это идеальный выбор для сборки игровой или рабочей станции класса High-End. Внутреннего пространства достаточно для установки материнских плат форм фактора вплоть до E-ATX, блоков питания длиной до 220мм и видеокарт длиной до 410мм. Съемная корзина для HDD позволяет освободить больше внутреннего пространства для установи сложных систем жидкостного охлаждения компонентного типа. Вертикальная установка видеокарты При желании, видеокарту можно установить лицом к боковой панели при помощи специального кронштейна входящего в комплект. Это позволяет избежать их провисание, особенно в случае использования водоблока, а также снизить нагрузку на материнскую плату. Кроме того, выглядит такая конструкция более эстетично. Поддержка установки охлаждения Поддержка СВО: Спереди: 360/420мм; Сверху: 360/420мм; Сзади: 120/140мм; Боковое: 360/420мм; Снизу: 240мм Поддержка установки вентиляторов: Спереди: 3*120/2*140мм; Сверху: 3*120/3*140мм; Сзади: 1*120/1*140мм; Снизу: 2*120мм

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake View 170 TG ARGB белый (CA-1Z4-00M6WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
212x438x377.5 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.2 Gen 1, 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус Thermaltake View 71 TG Snow Edition без Б/П View 71 Tempered Glass Snow Edition является топовой версией линейки корпусов серии View от Thermaltake. Он имеет достаточно внутреннего пространства для установки материнских плат с форм-фактором вплоть до E-ATX и больших радиаторов системы жидкостного охлаждения спереди, сверху и сбоку. Боковые панели изготовлены из закаленного стекла и крепятся на петлях, что позволяет не только видеть начинку ПК, но и при необходимости иметь к ним легкий доступ. Передняя и верхняя панели также выполнена из закаленного стекла. Штатно корпус комплектуется двумя вентиляторами Riing White 140мм и кронштейном для установки видеокарт в вертикальной плоскости (лицом к боковой панели). Корпус комплектуется шестью отсеками 2,5" или тремя отсеками 3,5", при использовании Стойки для жестких дисков поместится четыре отсека 2,5" или четыре отсека 3,5" Закаленное стекло толщиной 5мм Для защиты комплектующих от пыли, корпус буквально окружен панелями из закаленного стекла толщиной 5мм. Таковые имеются по бокам, спереди и сверху. Благодаря тому, что боковые панели крепятся на петлях и легко снимаются, пользователь имеет легкий доступ к начинке ПК. Модульный дизайн В корпусе View 71 TG Snow Edition вы можете устанавливать только те модули, которые нужны именно вашей сборке. Это меняет понимание идеи «собери сам» на качественно новый уровень. Благодаря такой гибкости, вам придется меньше идти на компромисс, собирая ПК своей мечты. Создан для решений класса High-End View 71 TG Snow Edition это идеальный выбор для сборки игровой или рабочей станции класса High-End. Внутреннего пространства достаточно для установки материнских плат форм фактора вплоть до E-ATX, блоков питания длиной до 220мм и видеокарт длиной до 410мм. Съемная корзина для HDD позволяет освободить больше внутреннего пространства для установи сложных систем жидкостного охлаждения компонентного типа. Вертикальная установка видеокарты При желании, видеокарту можно установить лицом к боковой панели при помощи специального кронштейна входящего в комплект. Это позволяет избежать их провисание, особенно в случае использования водоблока, а также снизить нагрузку на материнскую плату. Кроме того, выглядит такая конструкция более эстетично. Поддержка установки охлаждения Поддержка СВО: Спереди: 360/420мм; Сверху: 360/420мм; Сзади: 120/140мм; Боковое: 360/420мм; Снизу: 240мм Поддержка установки вентиляторов: Спереди: 3*120/2*140мм; Сверху: 3*120/3*140мм; Сзади: 1*120/1*140мм; Снизу: 2*120мм
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