Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)
Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали и стекла и поставляется в элегантном белом цвете, что придает ему утонченный и современный вид, отлично сочетающийся с любой игровой или рабочей станцией. Вес корпуса составляет 5,8 кг, что делает его достаточно прочным, но при этом не слишком тяжелым для установки и перемещения. Он поддерживает форматы материнских плат ATX и E-ATX, предоставляя множество возможностей для расширения и настройки системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит отметить высокую совместимость с крупногабаритным оборудованием: максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, а максимальная высота процессорного кулера — 165 мм. Это открывает широкие возможности для установки мощных комплектующих. Особое внимание заслуживает встроенная ARGB подсветка, которая добавляет динамичность и стиль внешнему виду корпуса, позволяя создать уникальную атмосферу в соответствии с вашими предпочтениями. Корпус Alseye предлагает семь слотов расширения, а также внутренние отсеки для хранения: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное пространство для подключения всех необходимых устройств и накопителей. Кроме того, корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение компонентов, поддерживая оптимальную температуру внутри системы. Наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренним устройством компьютера и установленными компонентами. Бренд Alseye гарантирует высокое качество исполнения и надежность, делая этот корпус отличным выбором для сборки как игрового ПК, так и рабочего компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 030 руб. 11 660 руб.1758 руб. в СплитКорпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитКорпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
-
В наличииЦена 8 860 руб.2215 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 12 810 руб.3203 руб. в СплитКорпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Отзывы о товаре Корпус Alseye Vision Ultra W (AS.07.0235)