Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0)
Корпус LIAN LI LANCOOL 207 — это стильный и функциональный Midtower, предназначенный для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Выполненный с элегантной боковой панелью из закаленного стекла (TG), этот корпус позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки. Дизайн дополнен двумя предустановленными 140 мм ARGB вентиляторами, обеспечивающими эффективное охлаждение и яркую подсветку, которая добавит индивидуальности вашему ПК. Поддержка интерфейса USB 3.0 A и USB Type C на верхней панели обеспечивает удобство подключения периферийных устройств. LANCOOL 207 обладает просторным внутренним пространством, которое подходит для установки различных компонентов, включая материнские платы форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены удобные отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, а также дополнительные возможности для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения. Это делает его отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощный и эстетически привлекательный компьютер.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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