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Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) купить с доставкой в Москве
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Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0)

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Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 8
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 9
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 10
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 11
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 12
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 13
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 14
Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 8
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 9
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 10
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 11
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 12
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 13
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 14
  • Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714908
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х28
Вес, кг.
4.55

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0)

Корпус LIAN LI LANCOOL 207 — это стильный и функциональный Midtower, предназначенный для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Выполненный с элегантной боковой панелью из закаленного стекла (TG), этот корпус позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки. Дизайн дополнен двумя предустановленными 140 мм ARGB вентиляторами, обеспечивающими эффективное охлаждение и яркую подсветку, которая добавит индивидуальности вашему ПК. Поддержка интерфейса USB 3.0 A и USB Type C на верхней панели обеспечивает удобство подключения периферийных устройств. LANCOOL 207 обладает просторным внутренним пространством, которое подходит для установки различных компонентов, включая материнские платы форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены удобные отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, а также дополнительные возможности для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения. Это делает его отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощный и эстетически привлекательный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 207 белый (G99.LAN207RW.R0)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
375
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI LANCOOL 207 — это стильный и функциональный Midtower, предназначенный для создания высокопроизводительных компьютерных систем. Выполненный с элегантной боковой панелью из закаленного стекла (TG), этот корпус позволяет демонстрировать внутренние компоненты вашей сборки. Дизайн дополнен двумя предустановленными 140 мм ARGB вентиляторами, обеспечивающими эффективное охлаждение и яркую подсветку, которая добавит индивидуальности вашему ПК. Поддержка интерфейса USB 3.0 A и USB Type C на верхней панели обеспечивает удобство подключения периферийных устройств. LANCOOL 207 обладает просторным внутренним пространством, которое подходит для установки различных компонентов, включая материнские платы форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены удобные отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, а также дополнительные возможности для установки вентиляторов и радиаторов системы жидкостного охлаждения. Это делает его отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощный и эстетически привлекательный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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