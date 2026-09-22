Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB
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Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB
Корпус Ocypus — это продуманное решение для тех, кто ищет высококачественный и стильный корпус для сборки ПК. Вес корпуса составляет 7,5 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Максимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет устанавливать большинство современных видеокарт. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, что подойдет для любого интерьера. Внутри достаточно места, чтобы установить процессорный кулер высотой до 175 мм, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Для хранения данных предлагаются два внутренних отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма и два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма. Бренд Ocypus позаботился о том, чтобы корпус соответствовал последним трендам, поэтому он оснащен ARGB-подсветкой, которая добавит системе современности и стиля. Наличие большого окна на боковой стенке из закаленного стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты и подсветку. Корпус обладает шестью слотами расширения, что достаточно для установки необходимых компонентов и карт расширения. Тип корпуса — Midi-Tower, а материал используется комбинацией пластика, стали и стекла, обеспечивая надежность и долгий срок службы. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для сборки систем разного уровня сложности. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха предусмотрены шесть предустановленных вентиляторов размером 120 мм. Корпус Ocypus — это удачное сочетание функциональности, современного дизайна и богатых возможностей для кастомизации вашей системы.
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