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Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB купить с доставкой в Москве
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Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB

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Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 1
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Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 6
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 7
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 8
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Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 10
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 11
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 12
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 13
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 14
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 15
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 16
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 17
Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 1
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 2
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 3
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 4
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 5
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 6
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 7
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 8
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 9
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 10
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 11
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 12
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 13
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 14
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 15
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 16
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 17
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723454
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
295 x 388 x 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, USB 3.1 Gen 2 Type-C, комбинированный аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB

Корпус Ocypus — это продуманное решение для тех, кто ищет высококачественный и стильный корпус для сборки ПК. Вес корпуса составляет 7,5 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Максимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет устанавливать большинство современных видеокарт. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, что подойдет для любого интерьера. Внутри достаточно места, чтобы установить процессорный кулер высотой до 175 мм, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Для хранения данных предлагаются два внутренних отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма и два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма. Бренд Ocypus позаботился о том, чтобы корпус соответствовал последним трендам, поэтому он оснащен ARGB-подсветкой, которая добавит системе современности и стиля. Наличие большого окна на боковой стенке из закаленного стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты и подсветку. Корпус обладает шестью слотами расширения, что достаточно для установки необходимых компонентов и карт расширения. Тип корпуса — Midi-Tower, а материал используется комбинацией пластика, стали и стекла, обеспечивая надежность и долгий срок службы. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для сборки систем разного уровня сложности. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха предусмотрены шесть предустановленных вентиляторов размером 120 мм. Корпус Ocypus — это удачное сочетание функциональности, современного дизайна и богатых возможностей для кастомизации вашей системы.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Iota C70 BK ARGB




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
295 x 388 x 425 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, USB 3.1 Gen 2 Type-C, комбинированный аудиоразъем
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus — это продуманное решение для тех, кто ищет высококачественный и стильный корпус для сборки ПК. Вес корпуса составляет 7,5 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Максимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет устанавливать большинство современных видеокарт. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, что подойдет для любого интерьера. Внутри достаточно места, чтобы установить процессорный кулер высотой до 175 мм, обеспечивая эффективное охлаждение системы. Для хранения данных предлагаются два внутренних отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма и два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма. Бренд Ocypus позаботился о том, чтобы корпус соответствовал последним трендам, поэтому он оснащен ARGB-подсветкой, которая добавит системе современности и стиля. Наличие большого окна на боковой стенке из закаленного стекла позволяет демонстрировать внутренние компоненты и подсветку. Корпус обладает шестью слотами расширения, что достаточно для установки необходимых компонентов и карт расширения. Тип корпуса — Midi-Tower, а материал используется комбинацией пластика, стали и стекла, обеспечивая надежность и долгий срок службы. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для сборки систем разного уровня сложности. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха предусмотрены шесть предустановленных вентиляторов размером 120 мм. Корпус Ocypus — это удачное сочетание функциональности, современного дизайна и богатых возможностей для кастомизации вашей системы.
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Отзывы


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