Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01)
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB позиционируется как основа для постройки системного блока домашней станции или геймерского ПК с начальным функционалом. В этой модели материнская плата монтируется в вертикальном положении, при этом ее разъемы находятся сверху. Внутреннего пространства корпуса достаточно для монтажа графического процессора длиной до 385 мм и башенного кулера для охлаждения ЦПУ до 195 мм высотой. Корпус для системного блока стандарта Fulltower Thermaltake CTE T500 TG ARGB поставляется без блока питания и комплектуется оконными кулерами, размещенными во фронтальной, тыловой, верхней панелях. Три 140-миллиметровых вентилятора способствуют отведению избыточного тепла от компонентов сборки. В кулеры интегрированы многоцветные ARGB-светодиоды.
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