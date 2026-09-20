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Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01)

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Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675221
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275x615x516
Макс. высота процессорного кулера
195
Максимальная длина видеокарты
385
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х61х38
Вес, кг.
18.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01)

Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB позиционируется как основа для постройки системного блока домашней станции или геймерского ПК с начальным функционалом. В этой модели материнская плата монтируется в вертикальном положении, при этом ее разъемы находятся сверху. Внутреннего пространства корпуса достаточно для монтажа графического процессора длиной до 385 мм и башенного кулера для охлаждения ЦПУ до 195 мм высотой. Корпус для системного блока стандарта Fulltower Thermaltake CTE T500 TG ARGB поставляется без блока питания и комплектуется оконными кулерами, размещенными во фронтальной, тыловой, верхней панелях. Три 140-миллиметровых вентилятора способствуют отведению избыточного тепла от компонентов сборки. В кулеры интегрированы многоцветные ARGB-светодиоды.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275x615x516
Макс. высота процессорного кулера
195
Максимальная длина видеокарты
385
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB позиционируется как основа для постройки системного блока домашней станции или геймерского ПК с начальным функционалом. В этой модели материнская плата монтируется в вертикальном положении, при этом ее разъемы находятся сверху. Внутреннего пространства корпуса достаточно для монтажа графического процессора длиной до 385 мм и башенного кулера для охлаждения ЦПУ до 195 мм высотой. Корпус для системного блока стандарта Fulltower Thermaltake CTE T500 TG ARGB поставляется без блока питания и комплектуется оконными кулерами, размещенными во фронтальной, тыловой, верхней панелях. Три 140-миллиметровых вентилятора способствуют отведению избыточного тепла от компонентов сборки. В кулеры интегрированы многоцветные ARGB-светодиоды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake CTE T500 TG ARGB белый (CA-1X8-00F6WN-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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