Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB
**Корпус для ПК Zalman P30 Black V2 mATX Mini Tower PC Case, ARGB Fan*3** Ищете стильное и функциональное решение для своего игрового или рабочего ПК? Корпус Zalman P30 Black V2 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и современный дизайн. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: mATX Mini Tower. * Цвет: чёрный. * В комплекте 3 ARGB вентилятора для эффективного охлаждения и создания впечатляющего визуального эффекта. **Преимущества:** * Компактные размеры, которые позволяют сэкономить место на рабочем столе. * Стильный дизайн, который подойдёт для любой игровой или рабочей станции. * Качественные материалы и сборка, обеспечивающие долговечность и надёжность. * Хорошая вентиляция, которая предотвращает перегрев компонентов. С корпусом Zalman P30 Black V2 вы получите не только надёжное и эффективное решение для своего ПК, но и стильный элемент вашего рабочего пространства.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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