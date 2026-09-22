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Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB

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Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 1
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 2
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 3
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 4
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 5
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 6
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 7
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 8
Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 1
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 2
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 3
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 4
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 5
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 6
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 7
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 8
  • Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718585
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x429x453 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, наушники/микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х51х33
Вес, кг.
9.5

Описание товара Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB

**Корпус для ПК Zalman P30 Black V2 mATX Mini Tower PC Case, ARGB Fan*3** Ищете стильное и функциональное решение для своего игрового или рабочего ПК? Корпус Zalman P30 Black V2 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и современный дизайн. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: mATX Mini Tower. * Цвет: чёрный. * В комплекте 3 ARGB вентилятора для эффективного охлаждения и создания впечатляющего визуального эффекта. **Преимущества:** * Компактные размеры, которые позволяют сэкономить место на рабочем столе. * Стильный дизайн, который подойдёт для любой игровой или рабочей станции. * Качественные материалы и сборка, обеспечивающие долговечность и надёжность. * Хорошая вентиляция, которая предотвращает перегрев компонентов. С корпусом Zalman P30 Black V2 вы получите не только надёжное и эффективное решение для своего ПК, но и стильный элемент вашего рабочего пространства.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P30 Black V2 ARGB




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235x429x453 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
6 x 120x120 мм, 4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, наушники/микрофон
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
**Корпус для ПК Zalman P30 Black V2 mATX Mini Tower PC Case, ARGB Fan*3** Ищете стильное и функциональное решение для своего игрового или рабочего ПК? Корпус Zalman P30 Black V2 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и современный дизайн. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: mATX Mini Tower. * Цвет: чёрный. * В комплекте 3 ARGB вентилятора для эффективного охлаждения и создания впечатляющего визуального эффекта. **Преимущества:** * Компактные размеры, которые позволяют сэкономить место на рабочем столе. * Стильный дизайн, который подойдёт для любой игровой или рабочей станции. * Качественные материалы и сборка, обеспечивающие долговечность и надёжность. * Хорошая вентиляция, которая предотвращает перегрев компонентов. С корпусом Zalman P30 Black V2 вы получите не только надёжное и эффективное решение для своего ПК, но и стильный элемент вашего рабочего пространства.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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