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Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1)

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Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 10
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 11
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 12
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 10
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 11
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 12
  • Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675223
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x551x528
Макс. высота процессорного кулера
132
Максимальная длина видеокарты
480
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, нижних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х60х36
Вес, кг.
13.7

Описание товара Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1)

Корпус DEEPCOOL CH780 предусматривает прозрачную боковую стенку и фронтальную панель из закаленного стекла для свободного обзора компьютерной сборки. Размеры 528x250x551 мм позволят разместить в устройстве материнскую плату в вертикальном положении, видеокарту длиной до 480 мм, блок питания длиной до 180 мм и процессорный кулер высотой до 132 мм. Корпус DEEPCOOL CH780 WH поддерживает установку системы жидкостного охлаждения или кулеров, что вместе со свободной циркуляцией потоков воздуха предотвратит нагрев «горячих» компонентов.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x551x528
Макс. высота процессорного кулера
132
Максимальная длина видеокарты
480
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, нижних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CH780 предусматривает прозрачную боковую стенку и фронтальную панель из закаленного стекла для свободного обзора компьютерной сборки. Размеры 528x250x551 мм позволят разместить в устройстве материнскую плату в вертикальном положении, видеокарту длиной до 480 мм, блок питания длиной до 180 мм и процессорный кулер высотой до 132 мм. Корпус DEEPCOOL CH780 WH поддерживает установку системы жидкостного охлаждения или кулеров, что вместе со свободной циркуляцией потоков воздуха предотвратит нагрев «горячих» компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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