Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675223
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x551x528
Макс. высота процессорного кулера
132
Максимальная длина видеокарты
480
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, нижних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х60х36
Вес, кг.
13.7
Описание товара Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1)
Корпус DEEPCOOL CH780 предусматривает прозрачную боковую стенку и фронтальную панель из закаленного стекла для свободного обзора компьютерной сборки. Размеры 528x250x551 мм позволят разместить в устройстве материнскую плату в вертикальном положении, видеокарту длиной до 480 мм, блок питания длиной до 180 мм и процессорный кулер высотой до 132 мм. Корпус DEEPCOOL CH780 WH поддерживает установку системы жидкостного охлаждения или кулеров, что вместе со свободной циркуляцией потоков воздуха предотвратит нагрев «горячих» компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x551x528
Макс. высота процессорного кулера
132
Максимальная длина видеокарты
480
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, нижних 2 x 200 мм или 2 x 180 мм или 3 x 140 мм или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус DEEPCOOL CH780 предусматривает прозрачную боковую стенку и фронтальную панель из закаленного стекла для свободного обзора компьютерной сборки. Размеры 528x250x551 мм позволят разместить в устройстве материнскую плату в вертикальном положении, видеокарту длиной до 480 мм, блок питания длиной до 180 мм и процессорный кулер высотой до 132 мм. Корпус DEEPCOOL CH780 WH поддерживает установку системы жидкостного охлаждения или кулеров, что вместе со свободной циркуляцией потоков воздуха предотвратит нагрев «горячих» компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Deepcool CH780 белый (R-CH780-WHADE41-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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