Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CK560 WH белый (R-CK560-WHAAE4-G-1)
Корпус DEEPCOOL CK560, соответствующий типоразмеру Midi-Tower, совместим с материнскими платами всех широко распространенных форм-факторов: Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и E_ATX. Вы сможете собрать высокоэффективный системный блок универсального назначения. Корпус допускает установку видеоадаптера с длиной до 380 мм. Высота процессорного кулера может достигать 175 мм. Установлено три 120 мм ARGB вентилятора спереди и один 140 мм без подсветки сзади. Эффективность отвода тепла вас приятно удивит. Даже если в помещении, где используется компьютер, жарко, а система работает в интенсивном режиме, температурный режим будет соответствовать норме. Дополнительным преимуществом корпуса является возможность монтажа системы жидкостного охлаждения.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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