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Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE купить с доставкой в Москве
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Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE

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Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 1
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 2
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 3
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 4
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 5
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 6
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 7
Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 1
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 2
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 3
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 4
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 5
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 6
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 7
  • Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 430880
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x470x482
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х56х31
Вес, кг.
9.62

Описание товара Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE

Корпус ADATA XPG INVADER представляет собой изящную модель в форм-факторе mid-tower с конструкцией, не требующей использования инструментов. Все это существенно облегчает сборку и техническое обслуживание компьютера. Дизайн корпуса представлен стильным сочетанием белого шлифованного алюминия и идеально прозрачного закаленного стекла, из которого выполнена боковая панель. Сквозь нее можно наблюдать 12 готовых режимов подсветки, один из которых – синхронизация с музыкой. Корпус ADATA XPG INVADER оборудован системой высокой циркуляции воздуха с боковым отверстием для забора. В совокупности с двумя предустановленными вентиляторами диаметром 12 см она обеспечивает эффективное охлаждение при высоких нагрузках и при желании может быть дополнена еще 2 радиаторами и различными системными платами. В модели предусмотрены отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, что предоставляет пользователю высокую гибкость конфигураций.

Отзывы о товаре Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206x470x482
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG INVADER представляет собой изящную модель в форм-факторе mid-tower с конструкцией, не требующей использования инструментов. Все это существенно облегчает сборку и техническое обслуживание компьютера. Дизайн корпуса представлен стильным сочетанием белого шлифованного алюминия и идеально прозрачного закаленного стекла, из которого выполнена боковая панель. Сквозь нее можно наблюдать 12 готовых режимов подсветки, один из которых – синхронизация с музыкой. Корпус ADATA XPG INVADER оборудован системой высокой циркуляции воздуха с боковым отверстием для забора. В совокупности с двумя предустановленными вентиляторами диаметром 12 см она обеспечивает эффективное охлаждение при высоких нагрузках и при желании может быть дополнена еще 2 радиаторами и различными системными платами. В модели предусмотрены отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, что предоставляет пользователю высокую гибкость конфигураций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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