Top.Mail.Ru
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 1
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 2
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 3
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 4
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 5
Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 1
  • Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 2
  • Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 3
  • Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 4
  • Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 5
  • Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466942
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
301x714x671
Макс. высота процессорного кулера
198
Максимальная длина видеокарты
490
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, HDMI x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Full-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х78х42
Вес, кг.
23.55

Описание товара Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G)

Корпус GIGABYTE AORUS C700 GLASS [28300-AC700G-1CKR] форм-фактора Full-Tower разработан специально для геймеров. Он выделяется оригинальным оформлением с подсветкой RGB и прозрачными стеклянными панелями с нескольких сторон. Внутренняя конструкция шасси предусматривает установку полноразмерной материнской платы, графического ускорителя длиной до 490 мм, до 10 накопителей 3.5 и 2.5 дюйма, до 7 вентиляторов, системы водяного охлаждения и других мощных комплектующих. Изначально в корпусе предустановлено 5 вентиляторов, которые способствуют быстрому отведению тепла от мощных комплектующих. Программируемая подсветка RGB позволяет создать собственный геймерский стиль. На панели ввода/вывода GIGABYTE AORUS C700 GLASS предлагаются четыре порта USB 3.0, один USB стандарта Type-C, видеовыход HDMI, клавиши управления RGB-подсветкой и вентиляторами, а также два аудиоразъема.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
301x714x671
Макс. высота процессорного кулера
198
Максимальная длина видеокарты
490
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, HDMI x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Развернуть
Типоразмер
Full-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус GIGABYTE AORUS C700 GLASS [28300-AC700G-1CKR] форм-фактора Full-Tower разработан специально для геймеров. Он выделяется оригинальным оформлением с подсветкой RGB и прозрачными стеклянными панелями с нескольких сторон. Внутренняя конструкция шасси предусматривает установку полноразмерной материнской платы, графического ускорителя длиной до 490 мм, до 10 накопителей 3.5 и 2.5 дюйма, до 7 вентиляторов, системы водяного охлаждения и других мощных комплектующих. Изначально в корпусе предустановлено 5 вентиляторов, которые способствуют быстрому отведению тепла от мощных комплектующих. Программируемая подсветка RGB позволяет создать собственный геймерский стиль. На панели ввода/вывода GIGABYTE AORUS C700 GLASS предлагаются четыре порта USB 3.0, один USB стандарта Type-C, видеовыход HDMI, клавиши управления RGB-подсветкой и вентиляторами, а также два аудиоразъема.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...