Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G)
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte Aorus C700 Glass (GB-AC700G)
Корпус GIGABYTE AORUS C700 GLASS [28300-AC700G-1CKR] форм-фактора Full-Tower разработан специально для геймеров. Он выделяется оригинальным оформлением с подсветкой RGB и прозрачными стеклянными панелями с нескольких сторон. Внутренняя конструкция шасси предусматривает установку полноразмерной материнской платы, графического ускорителя длиной до 490 мм, до 10 накопителей 3.5 и 2.5 дюйма, до 7 вентиляторов, системы водяного охлаждения и других мощных комплектующих. Изначально в корпусе предустановлено 5 вентиляторов, которые способствуют быстрому отведению тепла от мощных комплектующих. Программируемая подсветка RGB позволяет создать собственный геймерский стиль. На панели ввода/вывода GIGABYTE AORUS C700 GLASS предлагаются четыре порта USB 3.0, один USB стандарта Type-C, видеовыход HDMI, клавиши управления RGB-подсветкой и вентиляторами, а также два аудиоразъема.
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Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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