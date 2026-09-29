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Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) купить с доставкой в Москве
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Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White)

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Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 2
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Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 4
Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 5
Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 1
  • Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 2
  • Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 3
  • Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 4
  • Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 5
  • Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White)
5 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cougar
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x491x386
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х49х30
Вес, кг.
8.2

Описание товара Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White)

Компания Cougar представляет корпус Airface RGB, предназначенный для создания игровых настольных компьютеров. Кейс поддерживает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Устройство предлагается с фронтальной сетчатой панелью для улучшения вентиляции. Корпус имеет формат Mid Tower, а габариты составляют 230 ? 491 ? 386 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 3», что допускает вертикальную установку мощного графического ускорителя. Есть место для двух накопителей формата 3.5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2.5 дюйма. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0 и стандартное аудиогнездо. В оснащение изначально включены три вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB

Отзывы о товаре Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Cougar
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x491x386
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Cougar представляет корпус Airface RGB, предназначенный для создания игровых настольных компьютеров. Кейс поддерживает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Устройство предлагается с фронтальной сетчатой панелью для улучшения вентиляции. Корпус имеет формат Mid Tower, а габариты составляют 230 ? 491 ? 386 мм. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 3», что допускает вертикальную установку мощного графического ускорителя. Есть место для двух накопителей формата 3.5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2.5 дюйма. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0 и стандартное аудиогнездо. В оснащение изначально включены три вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Cougar Airface RGB белый (Airface_RGB_White) - по цене 5640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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