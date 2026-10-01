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Корпус Accord ACC-263B черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord ACC-263B черный

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Корпус Accord ACC-263B черный - фото 1
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 2
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 3
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 4
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 5
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 6
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 7
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 8
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 9
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 10
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 11
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 12
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 13
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 14
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 15
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 16
Корпус Accord ACC-263B черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 1
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 2
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 3
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 4
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 5
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 6
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 7
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 8
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 9
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 10
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 11
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 12
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 13
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 14
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 15
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 16
  • Корпус Accord ACC-263B черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619334
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x291 мм
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
265
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус Accord ACC-263B черный

Компьютерный корпус ACCORD ACC-263B изготовлен с применением самых современных технологий и без сомнений поможет вам собрать компьютер своей мечты. Корпус окрашен в черный и может похвастаться стильным и оригинальным дизайном. Благодаря этому ACCORD ACC-263B может выступить не только в роли корпуса компьютера, но и станет оригинальным предметом интерьера помещения. Типоразмер корпуса - Mini-Tower, форм-фактор - mATX. Для изготовления корпуса для компьютера использованы качественные материалы - сталь 0.4 мм. Благодаря этому обеспечивается надёжная защита установленных внутри ACCORD ACC-263B комплектующих от ударов, повреждений, воздействия влаги и пыли. В конструкции корпуса предусмотрено большое количество отсеков для установки компьютерных комплектующих, что позволяет сконструировать практически любой компьютер, будь то машина для офисных нужд или же мощная игровая станция.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-263B черный




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x291 мм
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
265
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус ACCORD ACC-263B изготовлен с применением самых современных технологий и без сомнений поможет вам собрать компьютер своей мечты. Корпус окрашен в черный и может похвастаться стильным и оригинальным дизайном. Благодаря этому ACCORD ACC-263B может выступить не только в роли корпуса компьютера, но и станет оригинальным предметом интерьера помещения. Типоразмер корпуса - Mini-Tower, форм-фактор - mATX. Для изготовления корпуса для компьютера использованы качественные материалы - сталь 0.4 мм. Благодаря этому обеспечивается надёжная защита установленных внутри ACCORD ACC-263B комплектующих от ударов, повреждений, воздействия влаги и пыли. В конструкции корпуса предусмотрено большое количество отсеков для установки компьютерных комплектующих, что позволяет сконструировать практически любой компьютер, будь то машина для офисных нужд или же мощная игровая станция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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