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Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)

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Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 1
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 2
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 3
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 4
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 5
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 6
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 7
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 8
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 9
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 10
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 11
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 12
Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 1
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 2
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 3
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 4
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 5
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 6
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 7
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 8
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 9
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 10
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 11
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 12
  • Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
4 450 руб.  6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223223
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204x479x445
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х20
Вес, кг.
4.8

Описание товара Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)

Корпус ZALMAN i3 Edge черный — это большой, вместительный и стильный корпус для персонального компьютера, который подойдет пользователям, стремящимся собрать эффектный игровой ПК с индивидуальным и впечатляющим дизайном. Корпус имеет три больших вентилятора на передней панели и один на задней — это обеспечивает приток большого количества воздуха, эффективно охлаждающего оборудование, установленное внутри. Также в корпусе ZALMAN i3 Edge имеется прочное полноразмерное стекло — оно позволяет видеть все установленные комплектующие полностью. Внутреннее пространство сделано таким образом, что вы можете установить большую видеокарту и внушительных размеров кулер. Кроме того, корпус позволяет спрятать ненужные вам кабели, что сделает внутреннюю компоновку еще более аккуратной, эстетичной и привлекательной. Помимо этого, весь корпус покрыт элегантным черным напылением, которое делает внешний вид еще более броским и интересным. Стоит отметить и качественные материалы, из которых сделан данный корпус. Они не только долговечны, но и эффективно задерживают шумы, что позволяет наслаждаться работой за компьютером в тишине.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)

Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги, но звукоизоляция хромает, к тому же мне кажется что будет сильно пылиться.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Святослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный корпус, пускай и несколько устаревший дизайн. Вертушки тихие, подсветка присутствует. Для своей цены в поле не плохой вариант. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Чёткий корпус) жалко что только вместо обычного стекла, орг стекло Есть регулировки скорости вращения винтов. Такой себе и искал)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Мат плата atx идеально подошла
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, красивый, практически бесшумный.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
корпус хороший, в комплекте куча болтиков, стяжки и стойки если вдруг нужны.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Шобухин А.

Достоинства:


Комментарий:
Не своевременная доставка товара
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой корпус, симпатичный. Комплектация как заявлено в характеристиках, были дополнительные болты. Звукоизоляция никакая, пылевые фильтры пока ещё рано оценивать.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204x479x445
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i3 Edge черный — это большой, вместительный и стильный корпус для персонального компьютера, который подойдет пользователям, стремящимся собрать эффектный игровой ПК с индивидуальным и впечатляющим дизайном. Корпус имеет три больших вентилятора на передней панели и один на задней — это обеспечивает приток большого количества воздуха, эффективно охлаждающего оборудование, установленное внутри. Также в корпусе ZALMAN i3 Edge имеется прочное полноразмерное стекло — оно позволяет видеть все установленные комплектующие полностью. Внутреннее пространство сделано таким образом, что вы можете установить большую видеокарту и внушительных размеров кулер. Кроме того, корпус позволяет спрятать ненужные вам кабели, что сделает внутреннюю компоновку еще более аккуратной, эстетичной и привлекательной. Помимо этого, весь корпус покрыт элегантным черным напылением, которое делает внешний вид еще более броским и интересным. Стоит отметить и качественные материалы, из которых сделан данный корпус. Они не только долговечны, но и эффективно задерживают шумы, что позволяет наслаждаться работой за компьютером в тишине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги, но звукоизоляция хромает, к тому же мне кажется что будет сильно пылиться.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Святослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный корпус, пускай и несколько устаревший дизайн. Вертушки тихие, подсветка присутствует. Для своей цены в поле не плохой вариант. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
Чёткий корпус) жалко что только вместо обычного стекла, орг стекло Есть регулировки скорости вращения винтов. Такой себе и искал)
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Мат плата atx идеально подошла
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, красивый, практически бесшумный.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
корпус хороший, в комплекте куча болтиков, стяжки и стойки если вдруг нужны.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Шобухин А.

Достоинства:


Комментарий:
Не своевременная доставка товара
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой корпус, симпатичный. Комплектация как заявлено в характеристиках, были дополнительные болты. Звукоизоляция никакая, пылевые фильтры пока ещё рано оценивать.


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