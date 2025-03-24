Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)
Корпус ZALMAN i3 Edge черный — это большой, вместительный и стильный корпус для персонального компьютера, который подойдет пользователям, стремящимся собрать эффектный игровой ПК с индивидуальным и впечатляющим дизайном. Корпус имеет три больших вентилятора на передней панели и один на задней — это обеспечивает приток большого количества воздуха, эффективно охлаждающего оборудование, установленное внутри. Также в корпусе ZALMAN i3 Edge имеется прочное полноразмерное стекло — оно позволяет видеть все установленные комплектующие полностью. Внутреннее пространство сделано таким образом, что вы можете установить большую видеокарту и внушительных размеров кулер. Кроме того, корпус позволяет спрятать ненужные вам кабели, что сделает внутреннюю компоновку еще более аккуратной, эстетичной и привлекательной. Помимо этого, весь корпус покрыт элегантным черным напылением, которое делает внешний вид еще более броским и интересным. Стоит отметить и качественные материалы, из которых сделан данный корпус. Они не только долговечны, но и эффективно задерживают шумы, что позволяет наслаждаться работой за компьютером в тишине.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги, но звукоизоляция хромает, к тому же мне кажется что будет сильно пылиться.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный корпус, пускай и несколько устаревший дизайн. Вертушки тихие, подсветка присутствует. Для своей цены в поле не плохой вариант. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чёткий корпус) жалко что только вместо обычного стекла, орг стекло Есть регулировки скорости вращения винтов. Такой себе и искал)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Мат плата atx идеально подошла
Достоинства:
Комментарий:
Большой, красивый, практически бесшумный.
Достоинства:
Комментарий:
корпус хороший, в комплекте куча болтиков, стяжки и стойки если вдруг нужны.
Достоинства:
Комментарий:
Не своевременная доставка товара
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой корпус, симпатичный. Комплектация как заявлено в характеристиках, были дополнительные болты. Звукоизоляция никакая, пылевые фильтры пока ещё рано оценивать.
Отзывы о товаре Корпус Zalman i3 edge (I3 EDGE)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный корпус за свои деньги, но звукоизоляция хромает, к тому же мне кажется что будет сильно пылиться.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный корпус, пускай и несколько устаревший дизайн. Вертушки тихие, подсветка присутствует. Для своей цены в поле не плохой вариант. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чёткий корпус) жалко что только вместо обычного стекла, орг стекло Есть регулировки скорости вращения винтов. Такой себе и искал)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Мат плата atx идеально подошла
Достоинства:
Комментарий:
Большой, красивый, практически бесшумный.
Достоинства:
Комментарий:
корпус хороший, в комплекте куча болтиков, стяжки и стойки если вдруг нужны.
Достоинства:
Комментарий:
Не своевременная доставка товара
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой корпус, симпатичный. Комплектация как заявлено в характеристиках, были дополнительные болты. Звукоизоляция никакая, пылевые фильтры пока ещё рано оценивать.