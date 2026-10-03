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Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS)

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Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625753
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
235
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
серебристый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х40х22
Вес, кг.
5.6

Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS)

Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактной системы. В его основе лежит прочная стальная конструкция, выполненная в серебристо-черном цвете, что придает устройству современный и элегантный вид. Типоразмер корпуса – Mini-Tower, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить пространство без ущерба для функциональности. Он поддерживает форм-фактор материнских плат mATX, что позволяет устанавливать оборудование малого и среднего размера. Верхнее расположение блока питания мощностью 600 Вт обеспечивает эффективное распределение тепла и способствует удобной организации внутреннего пространства. Сам блок питания уже идет в комплекте, что упрощает сборку и экономит время на поиске подходящего блока. Внутреннее пространство корпуса предусмотрено для размещения до трех жестких дисков размером 3,5 дюйма и одного SSD накопителя 2,5 дюйма, что позволяет хранить большие объёмы данных и устанавливать необходимые приложения. Корпус также имеет четыре слота расширения, что обеспечивает гибкость в выборе дополнительных карт и позволяет расширять функциональность системы по мере необходимости. Отсутствие окна на боковой стенке и передней двери придает корпусу классический вид и делает его более практичным в эксплуатации, снижая уровень шума и предотвращая скопление пыли. Корпус ExeGate – это надежный и доступный по цене вариант для создания компактной и производительной системы, готовой справиться с любыми задачами.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185 x 367 x 373 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
235
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
серебристый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
600
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактной системы. В его основе лежит прочная стальная конструкция, выполненная в серебристо-черном цвете, что придает устройству современный и элегантный вид. Типоразмер корпуса – Mini-Tower, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить пространство без ущерба для функциональности. Он поддерживает форм-фактор материнских плат mATX, что позволяет устанавливать оборудование малого и среднего размера. Верхнее расположение блока питания мощностью 600 Вт обеспечивает эффективное распределение тепла и способствует удобной организации внутреннего пространства. Сам блок питания уже идет в комплекте, что упрощает сборку и экономит время на поиске подходящего блока. Внутреннее пространство корпуса предусмотрено для размещения до трех жестких дисков размером 3,5 дюйма и одного SSD накопителя 2,5 дюйма, что позволяет хранить большие объёмы данных и устанавливать необходимые приложения. Корпус также имеет четыре слота расширения, что обеспечивает гибкость в выборе дополнительных карт и позволяет расширять функциональность системы по мере необходимости. Отсутствие окна на боковой стенке и передней двери придает корпусу классический вид и делает его более практичным в эксплуатации, снижая уровень шума и предотвращая скопление пыли. Корпус ExeGate – это надежный и доступный по цене вариант для создания компактной и производительной системы, готовой справиться с любыми задачами.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Отзывы


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