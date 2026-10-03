Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-371X Black (EX277438RUS)
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактной системы. В его основе лежит прочная стальная конструкция, выполненная в серебристо-черном цвете, что придает устройству современный и элегантный вид. Типоразмер корпуса – Mini-Tower, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить пространство без ущерба для функциональности. Он поддерживает форм-фактор материнских плат mATX, что позволяет устанавливать оборудование малого и среднего размера. Верхнее расположение блока питания мощностью 600 Вт обеспечивает эффективное распределение тепла и способствует удобной организации внутреннего пространства. Сам блок питания уже идет в комплекте, что упрощает сборку и экономит время на поиске подходящего блока. Внутреннее пространство корпуса предусмотрено для размещения до трех жестких дисков размером 3,5 дюйма и одного SSD накопителя 2,5 дюйма, что позволяет хранить большие объёмы данных и устанавливать необходимые приложения. Корпус также имеет четыре слота расширения, что обеспечивает гибкость в выборе дополнительных карт и позволяет расширять функциональность системы по мере необходимости. Отсутствие окна на боковой стенке и передней двери придает корпусу классический вид и делает его более практичным в эксплуатации, снижая уровень шума и предотвращая скопление пыли. Корпус ExeGate – это надежный и доступный по цене вариант для создания компактной и производительной системы, готовой справиться с любыми задачами.
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