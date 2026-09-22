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Корпус Formula V Line Air Power G8 White купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula V Line Air Power G8 White

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Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 2
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 3
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 4
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 5
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 6
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 7
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 8
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 9
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 10
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 11
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 12
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 13
Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 1
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 2
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 3
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 4
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 5
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 6
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 7
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 8
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 9
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 10
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 11
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 12
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 13
  • Корпус Formula V Line Air Power G8 White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726747
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 470 x 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula V Line Air Power G8 White

Корпус Formula представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из прочной стали и представлен в элегантном белом цвете, что придаст вашему рабочему месту современный вид. Formula поддерживает форм-фактор совместимых плат mini-ITX, обеспечивая гибкость при выборе аппаратных компонентов. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить до трёх 2.5-дюймовых накопителей и одну 3.5-дюймовую жесткую палату, что обеспечивает разнообразие для установки нужного дискового пространства. Семь слотов расширения предоставляют достаточно возможностей для добавления дополнительных карт и устройств, включая видеокарты длиной до 420 мм. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет легко взглянуть на установленные компоненты, а ARGB-подсветка создает впечатляющие визуальные эффекты и подчёркивает эстетичность вашей сборки. Корпус оснащен передней дверцей, что добавляет удобство в доступе к внутренностям и позволяет сохранять минималистичный внешний вид. Formula весит 9.96 кг, что делает его достаточно стабильным и прочным для безопасного размещения в любом уголке комнаты или офиса. Этот корпус является частью линейки аксессуаров и комплектующих от бренда Formula. Он сочетает в себе функциональность и стиль, предлагая просторные возможности для создания мощной системы в сдержанном и изысканном исполнении.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Air Power G8 White




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 470 x 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот Midi-Tower корпус выполнен из прочной стали и представлен в элегантном белом цвете, что придаст вашему рабочему месту современный вид. Formula поддерживает форм-фактор совместимых плат mini-ITX, обеспечивая гибкость при выборе аппаратных компонентов. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить до трёх 2.5-дюймовых накопителей и одну 3.5-дюймовую жесткую палату, что обеспечивает разнообразие для установки нужного дискового пространства. Семь слотов расширения предоставляют достаточно возможностей для добавления дополнительных карт и устройств, включая видеокарты длиной до 420 мм. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет легко взглянуть на установленные компоненты, а ARGB-подсветка создает впечатляющие визуальные эффекты и подчёркивает эстетичность вашей сборки. Корпус оснащен передней дверцей, что добавляет удобство в доступе к внутренностям и позволяет сохранять минималистичный внешний вид. Formula весит 9.96 кг, что делает его достаточно стабильным и прочным для безопасного размещения в любом уголке комнаты или офиса. Этот корпус является частью линейки аксессуаров и комплектующих от бренда Formula. Он сочетает в себе функциональность и стиль, предлагая просторные возможности для создания мощной системы в сдержанном и изысканном исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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