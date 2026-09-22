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Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) купить с доставкой в Москве
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Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137)

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Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 1
Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 2
Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 3
Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 4
Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 1
  • Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 2
  • Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 3
  • Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 4
  • Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718487
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192 x 450 x 335 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
4.94

Описание товара Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137)

Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания современного ПК. Выполненный из качественных материалов, включая пластик и сталь, этот корпус способен обеспечить надежность и долговечность вашей сборки. Белый цвет корпуса и наличие ARGB-подсветки придают ему элегантный и современный вид, позволяя ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций. С семью слотами расширения у вас будет достаточно места для установки дополнительных компонентов. Alseye поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 155 мм и видеокарт длиной до 295 мм, что удовлетворяет потребности большинства современных комплектующих. Среди особенностей корпуса — боковое окно, позволяющее продемонстрировать внутренние компоненты и подсветку в полном блеске. В корпусе установлены два 120-мм вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение системы даже при интенсивной нагрузке. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает организацию кабелей. С одним внутренним отсеком для накопителей формата 2,5 дюйма, корпус позволяет разместить необходимое хранилище данных, сохраняя при этом аккуратный внешний вид. С весом в 4 кг, Alseye остается достаточно легким и удобным для перемещения при необходимости. Alseye — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля и функциональности в корпусе типа Midi-Tower.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Spider-W (AS.07.0137)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192 x 450 x 335 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye представляет собой стильное и функциональное решение для создания современного ПК. Выполненный из качественных материалов, включая пластик и сталь, этот корпус способен обеспечить надежность и долговечность вашей сборки. Белый цвет корпуса и наличие ARGB-подсветки придают ему элегантный и современный вид, позволяя ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных конфигураций. С семью слотами расширения у вас будет достаточно места для установки дополнительных компонентов. Alseye поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 155 мм и видеокарт длиной до 295 мм, что удовлетворяет потребности большинства современных комплектующих. Среди особенностей корпуса — боковое окно, позволяющее продемонстрировать внутренние компоненты и подсветку в полном блеске. В корпусе установлены два 120-мм вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение системы даже при интенсивной нагрузке. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает организацию кабелей. С одним внутренним отсеком для накопителей формата 2,5 дюйма, корпус позволяет разместить необходимое хранилище данных, сохраняя при этом аккуратный внешний вид. С весом в 4 кг, Alseye остается достаточно легким и удобным для перемещения при необходимости. Alseye — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля и функциональности в корпусе типа Midi-Tower.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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