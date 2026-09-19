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Корпус InWin BL067 IP-S300FF7-0 300W (6143980) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin BL067 IP-S300FF7-0 300W (6143980) Black

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Корпус InWin BL067 IP-S300FF7-0 300W (6143980) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478032
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
96x330x411
Макс. высота процессорного кулера
72
Максимальная длина видеокарты
195
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х35х19
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус InWin BL067 IP-S300FF7-0 300W (6143980) Black

Черный корпус InWin BK623BL [BK623BL RB-S400BN1-0] типоразмера SFF рассчитан на сборку универсального компьютера для дома или офиса. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 258 мм. Высота кулера процессора ограничена 71 мм.

Отзывы о товаре Корпус InWin BL067 IP-S300FF7-0 300W (6143980) Black




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
96x330x411
Макс. высота процессорного кулера
72
Максимальная длина видеокарты
195
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус InWin BK623BL [BK623BL RB-S400BN1-0] типоразмера SFF рассчитан на сборку универсального компьютера для дома или офиса. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 258 мм. Высота кулера процессора ограничена 71 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус InWin BL067 IP-S300FF7-0 300W (6143980) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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