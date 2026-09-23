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Корпус Ginzzu GL300 купить с доставкой в Москве
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Корпус Ginzzu GL300

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Корпус Ginzzu GL300 - фото 2
Корпус Ginzzu GL300 - фото 3
Корпус Ginzzu GL300 - фото 4
Корпус Ginzzu GL300 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ginzzu GL300 - фото 1
  • Корпус Ginzzu GL300 - фото 2
  • Корпус Ginzzu GL300 - фото 3
  • Корпус Ginzzu GL300 - фото 4
  • Корпус Ginzzu GL300 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625945
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Корпус Ginzzu GL300
4 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 490 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х24
Вес, кг.
6.65

Описание товара Корпус Ginzzu GL300

Корпус Ginzzu - это стильный и функциональный корпус для сборки современного ПК, идеально подходящий для энтузиастов и геймеров. Изготовленный из высококачественной стали, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Типоразмер Midi-Tower позволяет разместить его в различных условиях, сохраняя при этом достаточно пространства для установки необходимых компонентов. Корпус выполнен в элегантном черном цвете и оснащён RGB-подсветкой, добавляющей яркий и эффектный внешний вид вашему компьютеру. Наличие передней дверцы придаёт корпусу дополнительную утонченность и обеспечивает легкий доступ к внутренним компонентам. Вместительный и продуманный внутренний дизайн корпуса Ginzzu поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX, mATX и даже E-ATX. Он позволяет установить процессорные кулеры высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 330 мм, что обеспечивает широкую совместимость с различными комплектующими. Для удобной организации хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для накопителя размером 3,5 дюйма. Также имеется один отсек размером 5,25 дюйма для установки дополнительного оборудования, такого как оптический привод или контроллер. Питание системы обеспечивается удобным размещением блока питания в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению тепла и поддержанию оптимальной температуры внутри. Вес корпуса составляет 5,2 кг, что делает его достаточно легким для переноса, одновременно сохраняя устойчивость конструкции. Корпус Ginzzu – идеальный выбор для тех, кто ищет высокую функциональность, стильный дизайн и гибкость в сборке собственного ПК.

Отзывы о товаре Корпус Ginzzu GL300




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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 490 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ginzzu - это стильный и функциональный корпус для сборки современного ПК, идеально подходящий для энтузиастов и геймеров. Изготовленный из высококачественной стали, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Типоразмер Midi-Tower позволяет разместить его в различных условиях, сохраняя при этом достаточно пространства для установки необходимых компонентов. Корпус выполнен в элегантном черном цвете и оснащён RGB-подсветкой, добавляющей яркий и эффектный внешний вид вашему компьютеру. Наличие передней дверцы придаёт корпусу дополнительную утонченность и обеспечивает легкий доступ к внутренним компонентам. Вместительный и продуманный внутренний дизайн корпуса Ginzzu поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX, mATX и даже E-ATX. Он позволяет установить процессорные кулеры высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 330 мм, что обеспечивает широкую совместимость с различными комплектующими. Для удобной организации хранения данных предусмотрено три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для накопителя размером 3,5 дюйма. Также имеется один отсек размером 5,25 дюйма для установки дополнительного оборудования, такого как оптический привод или контроллер. Питание системы обеспечивается удобным размещением блока питания в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению тепла и поддержанию оптимальной температуры внутри. Вес корпуса составляет 5,2 кг, что делает его достаточно легким для переноса, одновременно сохраняя устойчивость конструкции. Корпус Ginzzu – идеальный выбор для тех, кто ищет высокую функциональность, стильный дизайн и гибкость в сборке собственного ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Ginzzu GL300 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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