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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE

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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 3
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Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 5
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 6
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 7
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 8
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 9
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 10
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 11
Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 1
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 2
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 3
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 4
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 5
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 6
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 7
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 8
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 9
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 10
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 11
  • Корпус Zalman P10 NAMU WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723143
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x423 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Места для доп. вентиляторов
9 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type C, микрофон/наушники
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P10 NAMU WHITE

? Zalman P10 NAMU WHITE — это современный корпус формата Mini Tower, который сочетает в себе стильный внешний вид с элементами из натурального дерева и премиальным закалённым стеклом, придавая рабочему пространству уют и уникальность. Прозрачная боковая панель облегчает доступ к комплектующим и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты сборки. ? Корпус поддерживает установку материнских плат micro-ATX и mini-ITX, а также видеокарт длиной до 340 мм и процессорных кулеров высотой до 173 мм. Внутренняя компоновка предусматривает удобную организацию кабелей и наличие регулируемой по высоте держателя для видеокарты для дополнительной поддержки. ? Система охлаждения корпуса обладает высокой гибкостью:можно установить до 9 вентиляторов, а также жидкостное охлаждение с радиаторами до 240 мм. В комплект входят три 120-мм вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение и циркуляцию воздуха. Для дополнительной защиты компонентов предусмотрены магнитные пылевые фильтры сверху и снизу. ? На фронтальной панели расположены современные порты:USB 3.0 и USB Type-C, а также стандартные аудиоразъёмы. Конструкция корпуса продумана до мелочей — установлены комбинированные отсеки для накопителей, а для сборки не требуется инструмент для крепления дисков. Zalman P10 NAMU WHITE станет отличным выбором для стильного и функционального ПК.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P10 NAMU WHITE




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
216x422x423 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
384
Места для доп. вентиляторов
9 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type C, микрофон/наушники
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
? Zalman P10 NAMU WHITE — это современный корпус формата Mini Tower, который сочетает в себе стильный внешний вид с элементами из натурального дерева и премиальным закалённым стеклом, придавая рабочему пространству уют и уникальность. Прозрачная боковая панель облегчает доступ к комплектующим и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты сборки. ? Корпус поддерживает установку материнских плат micro-ATX и mini-ITX, а также видеокарт длиной до 340 мм и процессорных кулеров высотой до 173 мм. Внутренняя компоновка предусматривает удобную организацию кабелей и наличие регулируемой по высоте держателя для видеокарты для дополнительной поддержки. ? Система охлаждения корпуса обладает высокой гибкостью:можно установить до 9 вентиляторов, а также жидкостное охлаждение с радиаторами до 240 мм. В комплект входят три 120-мм вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение и циркуляцию воздуха. Для дополнительной защиты компонентов предусмотрены магнитные пылевые фильтры сверху и снизу. ? На фронтальной панели расположены современные порты:USB 3.0 и USB Type-C, а также стандартные аудиоразъёмы. Конструкция корпуса продумана до мелочей — установлены комбинированные отсеки для накопителей, а для сборки не требуется инструмент для крепления дисков. Zalman P10 NAMU WHITE станет отличным выбором для стильного и функционального ПК.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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