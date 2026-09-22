Корпус Zalman P10 NAMU WHITE
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P10 NAMU WHITE
? Zalman P10 NAMU WHITE — это современный корпус формата Mini Tower, который сочетает в себе стильный внешний вид с элементами из натурального дерева и премиальным закалённым стеклом, придавая рабочему пространству уют и уникальность. Прозрачная боковая панель облегчает доступ к комплектующим и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты сборки. ? Корпус поддерживает установку материнских плат micro-ATX и mini-ITX, а также видеокарт длиной до 340 мм и процессорных кулеров высотой до 173 мм. Внутренняя компоновка предусматривает удобную организацию кабелей и наличие регулируемой по высоте держателя для видеокарты для дополнительной поддержки. ? Система охлаждения корпуса обладает высокой гибкостью:можно установить до 9 вентиляторов, а также жидкостное охлаждение с радиаторами до 240 мм. В комплект входят три 120-мм вентилятора, что обеспечивает эффективное охлаждение и циркуляцию воздуха. Для дополнительной защиты компонентов предусмотрены магнитные пылевые фильтры сверху и снизу. ? На фронтальной панели расположены современные порты:USB 3.0 и USB Type-C, а также стандартные аудиоразъёмы. Конструкция корпуса продумана до мелочей — установлены комбинированные отсеки для накопителей, а для сборки не требуется инструмент для крепления дисков. Zalman P10 NAMU WHITE станет отличным выбором для стильного и функционального ПК.
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Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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