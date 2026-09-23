Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596472
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x478x435
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х28
Вес, кг.
6
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] – геймерская конструкция, которая объединяет качество, стиль и функциональность. Она имеет металлический каркас и многослойную конструкцию из стекла и прочных пластиков. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] поддерживает установку материнских плат типов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, включает места для размещения вентиляторов и предусматривает пространство для установки накопителей. В конфигурации имеются прозрачное боковое окно и светодиодная подсветка. Они сделают вашу систему яркой и стильной.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
-
В наличииЦена 4 450 руб.1113 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКорпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
-
В наличииЦена 4 540 руб. 5 940 руб.1135 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
210x478x435
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] – геймерская конструкция, которая объединяет качество, стиль и функциональность. Она имеет металлический каркас и многослойную конструкцию из стекла и прочных пластиков. Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 MESH [DP-ATX-MATREXX55-MESH] поддерживает установку материнских плат типов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, включает места для размещения вентиляторов и предусматривает пространство для установки накопителей. В конфигурации имеются прозрачное боковое окно и светодиодная подсветка. Они сделают вашу систему яркой и стильной.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)