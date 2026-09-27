Корпус Hiper DCB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%4 210 руб. 6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596497
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 460 х 421
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 1x140 мм - на боковой 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус Hiper DCB черный
Корпус ATX HIPER DCB изготовлен из стали толщиной 0,5 мм и отличается большой вместительностью. Для установки плат расширения предусмотрены 7 слотов, есть место для крепления дополнительных 7-8 вентиляторов, в зависимости от их диаметра. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower, что позволяет установить материнскую плату форм-фактора Standard-ATX. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098)
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 580 руб. 5 940 руб.1145 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 460 х 421
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 1x140 мм - на боковой 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус ATX HIPER DCB изготовлен из стали толщиной 0,5 мм и отличается большой вместительностью. Для установки плат расширения предусмотрены 7 слотов, есть место для крепления дополнительных 7-8 вентиляторов, в зависимости от их диаметра. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower, что позволяет установить материнскую плату форм-фактора Standard-ATX. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Hiper DCB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Hiper DCB черный