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Корпус Hiper DCB черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Hiper DCB черный

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Корпус Hiper DCB черный - фото 2
Корпус Hiper DCB черный - фото 3
Корпус Hiper DCB черный - фото 4
Корпус Hiper DCB черный - фото 5
Корпус Hiper DCB черный - фото 6
Корпус Hiper DCB черный - фото 7
Корпус Hiper DCB черный - фото 8
Корпус Hiper DCB черный - фото 9
Корпус Hiper DCB черный - фото 10
Корпус Hiper DCB черный - фото 11
Корпус Hiper DCB черный - фото 12
Корпус Hiper DCB черный - фото 13
Корпус Hiper DCB черный - фото 14
Корпус Hiper DCB черный - фото 15
Корпус Hiper DCB черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 1
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 2
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 3
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 4
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 5
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 6
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 7
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 8
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 9
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 10
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 11
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 12
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 13
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 14
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 15
  • Корпус Hiper DCB черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 210 руб.  6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596497
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 460 х 421
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 1x140 мм - на боковой 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Hiper DCB черный

Корпус ATX HIPER DCB изготовлен из стали толщиной 0,5 мм и отличается большой вместительностью. Для установки плат расширения предусмотрены 7 слотов, есть место для крепления дополнительных 7-8 вентиляторов, в зависимости от их диаметра. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower, что позволяет установить материнскую плату форм-фактора Standard-ATX. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха.

Отзывы о товаре Корпус Hiper DCB черный




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 460 х 421
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
Сталь, пластик, Стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 1x140 мм - на боковой 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ATX HIPER DCB изготовлен из стали толщиной 0,5 мм и отличается большой вместительностью. Для установки плат расширения предусмотрены 7 слотов, есть место для крепления дополнительных 7-8 вентиляторов, в зависимости от их диаметра. Корпус соответствует типоразмеру Midi-Tower, что позволяет установить материнскую плату форм-фактора Standard-ATX. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает циркуляцию воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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