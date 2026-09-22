Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW)
Представляем вашему вниманию корпус ADATA XPG LANDER 500 Black — идеальное сочетание смелого дизайна, продуманной инженерии и высококачественных материалов для создания вашей следующей мощной игровой системы или рабочей станции. Этот корпус формата Midi-Tower создан для тех, кто ценит не только безупречную производительность, но и эстетику, превращая сборку ПК в произведение искусства. Внешний вид LANDER 500 сразу же приковывает внимание. Его строгий, агрессивный дизайн в глубоком черном цвете подчеркнут перфорированной передней панелью, которая не просто служит элементом стиля, но и обеспечивает превосходный приток воздуха для эффективного охлаждения компонентов. Главной изюминкой дизайна является боковая панель из прочного закаленного стекла, которое надежно крепится и открывает безупречный вид на внутренности вашего ПК, позволяя продемонстрировать всю мощь и красоту установленного железа и подсветки. Внутри вас ждет невероятно продуманное и просторное пространство для построения системы. LANDER 500 поддерживает все популярные форм-факторы материнских плат: ATX, micro-ATX и Mini-ITX, предлагая гибкость при выборе комплектующих. Блок питания располагается в нижнем отсеке, что улучшает баланс и систему охлаждения корпуса. Для установки накопителей предусмотрены два конвертируемых отсека для дисков 3.5” или 2.5”, а также два дополнительных слота 2.5”, которые можно эффектно разместить вертикально, демонстрируя ваши скоростные SSD. Особое внимание уделено совместимости с самым производительным железом. Корпус без проблем вместит видеокарты длиной до 340 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм, что делает его готовым к апгрейду даже на самые топовые решения с рынка. Система охлаждения — настоящая гордость этой модели. В комплекте уже есть вентиляторы, а их общая конфигурация впечатляет: на переднюю панель можно установить до трех вентиляторов 120 мм (или СЖО размером 120/240/360 мм), на верхнюю — два 120 мм, а на заднюю — один 120 мм. Такая схема создает мощный и направленный воздушный поток для стабильной работы даже под максимальной нагрузкой. Для защиты от пыли предусмотрены удобные съемные фильтры на верхней и нижней панелях.
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