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Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW)

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Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 1
Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 2
Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 3
Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 1
  • Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 2
  • Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 3
  • Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718523
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 405 х 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х29
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW)

Представляем вашему вниманию корпус ADATA XPG LANDER 500 Black — идеальное сочетание смелого дизайна, продуманной инженерии и высококачественных материалов для создания вашей следующей мощной игровой системы или рабочей станции. Этот корпус формата Midi-Tower создан для тех, кто ценит не только безупречную производительность, но и эстетику, превращая сборку ПК в произведение искусства. Внешний вид LANDER 500 сразу же приковывает внимание. Его строгий, агрессивный дизайн в глубоком черном цвете подчеркнут перфорированной передней панелью, которая не просто служит элементом стиля, но и обеспечивает превосходный приток воздуха для эффективного охлаждения компонентов. Главной изюминкой дизайна является боковая панель из прочного закаленного стекла, которое надежно крепится и открывает безупречный вид на внутренности вашего ПК, позволяя продемонстрировать всю мощь и красоту установленного железа и подсветки. Внутри вас ждет невероятно продуманное и просторное пространство для построения системы. LANDER 500 поддерживает все популярные форм-факторы материнских плат: ATX, micro-ATX и Mini-ITX, предлагая гибкость при выборе комплектующих. Блок питания располагается в нижнем отсеке, что улучшает баланс и систему охлаждения корпуса. Для установки накопителей предусмотрены два конвертируемых отсека для дисков 3.5” или 2.5”, а также два дополнительных слота 2.5”, которые можно эффектно разместить вертикально, демонстрируя ваши скоростные SSD. Особое внимание уделено совместимости с самым производительным железом. Корпус без проблем вместит видеокарты длиной до 340 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм, что делает его готовым к апгрейду даже на самые топовые решения с рынка. Система охлаждения — настоящая гордость этой модели. В комплекте уже есть вентиляторы, а их общая конфигурация впечатляет: на переднюю панель можно установить до трех вентиляторов 120 мм (или СЖО размером 120/240/360 мм), на верхнюю — два 120 мм, а на заднюю — один 120 мм. Такая схема создает мощный и направленный воздушный поток для стабильной работы даже под максимальной нагрузкой. Для защиты от пыли предусмотрены удобные съемные фильтры на верхней и нижней панелях.

Отзывы о товаре Корпус XPG LANDER500MTA-BLACKCOLOR (LANDER500MTA-BKCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 405 х 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию корпус ADATA XPG LANDER 500 Black — идеальное сочетание смелого дизайна, продуманной инженерии и высококачественных материалов для создания вашей следующей мощной игровой системы или рабочей станции. Этот корпус формата Midi-Tower создан для тех, кто ценит не только безупречную производительность, но и эстетику, превращая сборку ПК в произведение искусства. Внешний вид LANDER 500 сразу же приковывает внимание. Его строгий, агрессивный дизайн в глубоком черном цвете подчеркнут перфорированной передней панелью, которая не просто служит элементом стиля, но и обеспечивает превосходный приток воздуха для эффективного охлаждения компонентов. Главной изюминкой дизайна является боковая панель из прочного закаленного стекла, которое надежно крепится и открывает безупречный вид на внутренности вашего ПК, позволяя продемонстрировать всю мощь и красоту установленного железа и подсветки. Внутри вас ждет невероятно продуманное и просторное пространство для построения системы. LANDER 500 поддерживает все популярные форм-факторы материнских плат: ATX, micro-ATX и Mini-ITX, предлагая гибкость при выборе комплектующих. Блок питания располагается в нижнем отсеке, что улучшает баланс и систему охлаждения корпуса. Для установки накопителей предусмотрены два конвертируемых отсека для дисков 3.5” или 2.5”, а также два дополнительных слота 2.5”, которые можно эффектно разместить вертикально, демонстрируя ваши скоростные SSD. Особое внимание уделено совместимости с самым производительным железом. Корпус без проблем вместит видеокарты длиной до 340 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм, что делает его готовым к апгрейду даже на самые топовые решения с рынка. Система охлаждения — настоящая гордость этой модели. В комплекте уже есть вентиляторы, а их общая конфигурация впечатляет: на переднюю панель можно установить до трех вентиляторов 120 мм (или СЖО размером 120/240/360 мм), на верхнюю — два 120 мм, а на заднюю — один 120 мм. Такая схема создает мощный и направленный воздушный поток для стабильной работы даже под максимальной нагрузкой. Для защиты от пыли предусмотрены удобные съемные фильтры на верхней и нижней панелях.
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