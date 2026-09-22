Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)
Корпус XPG представляет собой стильное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Изготовленный из прочной стали и выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус отвечает высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда XPG. Поддерживая форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, корпус является универсальным выбором для различных конфигураций. Его форм-фактор Midi-Tower предоставляет достаточное пространство для установки компонентов высокой мощности, оставаясь при этом компактным и удобным для размещения в любом интерьере. Корпус оснащен боковой стенкой с окном, что позволяет демонстрировать внутреннее устройство вашего системного блока. С максимальной длиной видеокарты до 335 мм и максимальной высотой процессорного кулера до 166 мм, вы сможете без труда установить мощные современные компоненты. Семь слотов расширения дают возможность для дальнейших апгрейдов и установки дополнительных карт. В нижней части корпуса предусмотрено удобное расположение блока питания, что способствует улучшению его охлаждения и упрощает управление кабелями. Для хранения данных корпус предусматривает два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и один отсек для 3,5-дюймовых устройств, что позволяет установить как твердотельные накопители, так и традиционные HDD. С весом 8,2 кг, корпус XPG надежно стоит на своем месте, обеспечивая устойчивость и защиту установленным компонентам. Эта модель идеально подойдет как для опытных пользователей, так и для новичков, стремящихся создать мощный и стильный ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 970 руб. 4 690 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус XPG VALOR STORM BLACK (VALORSTORMMTWOF-BKCWW)