Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500))
Корпус ACD — это элегантное решение для создания компактного и функционального компьютера. Выполненный в черном цвете с элементами из пластика и металла, этот корпус идеально впишется в любой интерьер. Благодаря поддержке форматов материнских плат mini-ITX и mATX, корпус подходит для сборки разнообразных конфигураций. Несмотря на свои компактные размеры типа Mini-Tower, корпус предоставляет достаточно места для установки процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 255 мм. Корпус оснащен верхним блоком питания и обладает хорошей вместимостью для хранения данных — в него можно установить до четырех 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей. Для расширения функциональности предусмотрены четыре слота расширения. Предустановлены три вентилятора размером 120 мм, которые обеспечивают эффективное охлаждение системы. Дополнительную эстетическую привлекательность корпусу придает подсветка FRGB, которая добавляет яркости и стиля вашему рабочему месту. Корпус ACD сочетает в себе стиль, качество и продуманность конструкции, предлагая отличное решение для сборки вашего следующего ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Верхнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 970 руб. 4 690 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Верхнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус ACD M2-500 (M2 (MO-SG28-S500))