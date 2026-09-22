Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136)
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Характеристики
Описание товара Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136)
Корпус Alseye — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера среднего уровня. Изготовленный из высококачественной стали и пластика, он обеспечивает прочность и долговечность, а элегантный черный цвет добавляет эстетики любому рабочему пространству. Данный корпус типа Midi-Tower позволяет размещать блок питания в нижней части, что способствует лучшему распределению воздушных потоков и снижает уровень шума. Внутри предусмотрено два отсека: один для накопителей 2,5 дюйма и один для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточную гибкость для хранения данных. Особенностью корпуса Alseye является современная ARGB подсветка, которая добавит индивидуальности и стиля вашей сборке. Он совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, предоставляя возможность создания компактной и мощной системы. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 295 мм и процессорных кулеров высотой до 155 мм, что позволяет использовать большинство современных комплектующих. Семи слотов расширения достаточно для установки дополнительных карт. Для оптимизации охлаждения в корпусе предусмотрена система из пяти встроенных вентиляторов диаметром 120 мм, которая эффективно поддерживает стабильную работу компонентов даже при максимальных нагрузках. Alseye сочетает продуманную конструкцию и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для создания современного компьютера.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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