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Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) купить с доставкой в Москве
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Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136)

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Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) - фото 1
Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) - фото 2
Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) - фото 1
  • Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) - фото 2
  • Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718486
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192 x 450 x 335 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
сверху:2х120 мм, сзади:1х120 мм, снизу:2х120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1x USB 3.0, разъем для наушников, 2хUSB2.0
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
4.94

Описание товара Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136)

Корпус Alseye — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера среднего уровня. Изготовленный из высококачественной стали и пластика, он обеспечивает прочность и долговечность, а элегантный черный цвет добавляет эстетики любому рабочему пространству. Данный корпус типа Midi-Tower позволяет размещать блок питания в нижней части, что способствует лучшему распределению воздушных потоков и снижает уровень шума. Внутри предусмотрено два отсека: один для накопителей 2,5 дюйма и один для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточную гибкость для хранения данных. Особенностью корпуса Alseye является современная ARGB подсветка, которая добавит индивидуальности и стиля вашей сборке. Он совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, предоставляя возможность создания компактной и мощной системы. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 295 мм и процессорных кулеров высотой до 155 мм, что позволяет использовать большинство современных комплектующих. Семи слотов расширения достаточно для установки дополнительных карт. Для оптимизации охлаждения в корпусе предусмотрена система из пяти встроенных вентиляторов диаметром 120 мм, которая эффективно поддерживает стабильную работу компонентов даже при максимальных нагрузках. Alseye сочетает продуманную конструкцию и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для создания современного компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Spider-B (AS.07.0136)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192 x 450 x 335 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
сверху:2х120 мм, сзади:1х120 мм, снизу:2х120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1x USB 3.0, разъем для наушников, 2хUSB2.0
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Alseye — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера среднего уровня. Изготовленный из высококачественной стали и пластика, он обеспечивает прочность и долговечность, а элегантный черный цвет добавляет эстетики любому рабочему пространству. Данный корпус типа Midi-Tower позволяет размещать блок питания в нижней части, что способствует лучшему распределению воздушных потоков и снижает уровень шума. Внутри предусмотрено два отсека: один для накопителей 2,5 дюйма и один для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточную гибкость для хранения данных. Особенностью корпуса Alseye является современная ARGB подсветка, которая добавит индивидуальности и стиля вашей сборке. Он совместим с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, предоставляя возможность создания компактной и мощной системы. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 295 мм и процессорных кулеров высотой до 155 мм, что позволяет использовать большинство современных комплектующих. Семи слотов расширения достаточно для установки дополнительных карт. Для оптимизации охлаждения в корпусе предусмотрена система из пяти встроенных вентиляторов диаметром 120 мм, которая эффективно поддерживает стабильную работу компонентов даже при максимальных нагрузках. Alseye сочетает продуманную конструкцию и стильный дизайн, что делает его отличным выбором для создания современного компьютера.
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Отзывы


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