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Корпус Zalman CHRONIX V2 Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman CHRONIX V2 Black

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Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 1
Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 2
Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 3
Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 1
  • Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 2
  • Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 3
  • Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723148
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 487 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
сбоку 2 x 140 или 3 x 120 мм, низ 3 x 120 мм, сзади 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C(5Gbps ), наушники
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman CHRONIX V2 Black

Корпус ZALMAN Chronix V2 с программируемой ARGB-подсветкой вентилятора подходит для сборки компьютера с использованием плат типоразмеров Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Модель оснащена зазорами для прокладки кабелей за задней стенкой и вырезом для аккуратного размещения кулера. Пылевой фильтр сверху снижает уровень попадающих внутрь загрязнений. Конструкция позволяет размещать систему жидкостного охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус Zalman CHRONIX V2 Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 487 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
сбоку 2 x 140 или 3 x 120 мм, низ 3 x 120 мм, сзади 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C(5Gbps ), наушники
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN Chronix V2 с программируемой ARGB-подсветкой вентилятора подходит для сборки компьютера с использованием плат типоразмеров Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Модель оснащена зазорами для прокладки кабелей за задней стенкой и вырезом для аккуратного размещения кулера. Пылевой фильтр сверху снижает уровень попадающих внутрь загрязнений. Конструкция позволяет размещать систему жидкостного охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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