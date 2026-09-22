Корпус Zalman CHRONIX V2 Black
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723148
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 487 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
сбоку 2 x 140 или 3 x 120 мм, низ 3 x 120 мм, сзади 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C(5Gbps ), наушники
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2
Описание товара Корпус Zalman CHRONIX V2 Black
Корпус ZALMAN Chronix V2 с программируемой ARGB-подсветкой вентилятора подходит для сборки компьютера с использованием плат типоразмеров Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Модель оснащена зазорами для прокладки кабелей за задней стенкой и вырезом для аккуратного размещения кулера. Пылевой фильтр сверху снижает уровень попадающих внутрь загрязнений. Конструкция позволяет размещать систему жидкостного охлаждения.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 487 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
сбоку 2 x 140 или 3 x 120 мм, низ 3 x 120 мм, сзади 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C(5Gbps ), наушники
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Корпус ZALMAN Chronix V2 с программируемой ARGB-подсветкой вентилятора подходит для сборки компьютера с использованием плат типоразмеров Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Дизайн в виде аквариума с прозрачными панелями из закаленного стекла открывает панорамный обзор на элементы ПК. Модель оснащена зазорами для прокладки кабелей за задней стенкой и вырезом для аккуратного размещения кулера. Пылевой фильтр сверху снижает уровень попадающих внутрь загрязнений. Конструкция позволяет размещать систему жидкостного охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Zalman CHRONIX V2 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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