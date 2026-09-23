Top.Mail.Ru
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 1
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 2
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 3
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 4
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 5
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 6
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 7
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 8
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 9
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 10
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 11
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 12
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 1
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 2
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 3
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 4
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 5
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 6
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 7
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 8
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 9
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 10
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 11
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 12
  • Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625899
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х25
Вес, кг.
3.7

Описание товара Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098)

InWin ENR021BL- это совершенное сочетание элегантности и эффективности. В данной модели объедены качество и хорошее охлаждение, а благодаря своему внешнему виду она отлично впишется в любой интерьер. Этот корпус обеспечит отличную работу всем компонентам ПК.

Отзывы о товаре Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
InWin ENR021BL- это совершенное сочетание элегантности и эффективности. В данной модели объедены качество и хорошее охлаждение, а благодаря своему внешнему виду она отлично впишется в любой интерьер. Этот корпус обеспечит отличную работу всем компонентам ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...