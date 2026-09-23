Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625899
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х25
Вес, кг.
3.7
Описание товара Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098)
InWin ENR021BL- это совершенное сочетание элегантности и эффективности. В данной модели объедены качество и хорошее охлаждение, а благодаря своему внешнему виду она отлично впишется в любой интерьер. Этот корпус обеспечит отличную работу всем компонентам ПК.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
InWin ENR021BL- это совершенное сочетание элегантности и эффективности. В данной модели объедены качество и хорошее охлаждение, а благодаря своему внешнему виду она отлично впишется в любой интерьер. Этот корпус обеспечит отличную работу всем компонентам ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Корпус InWin MiniTower ENR-021BL (6143098) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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