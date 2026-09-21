Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL)
Корпус PCCooler C3D510 предусматривает все необходимое для сборки мощного игрового компьютера. Модель с типоразмером Midi-Tower поддерживает вертикальную установку материнской платы, которая может иметь форм-фактор Micro-ATX/Mini-ITX/ATX/E-ATX. Корпус порадует прочностью и надежностью, обеспеченной использованием в качестве материала изготовления стали толщиной 0.7 мм. Чтобы оценить всю красоту готовой сборки, в конструкции предусмотрено прозрачное боковое окно из закаленного стекла. В корпусе PCCooler C3D510 можно разместить видеокарту длиной до 390 мм, блок питания форм-фактора ATX (до 410 мм) и процессорный кулер высотой не более 170 мм. Для 2.5"/3.5" дисков имеется по два отсека. На фронтальную панель корпуса можно установить три 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. Имеется возможность установки системы жидкостного охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 970 руб. 4 690 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3D510 черный (C3D510-BKP0-GL)