Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
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Характеристики
Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
Корпус ZALMAN Z1 Iceberg подойдет для создания игровой или офисной рабочей станции. Он выполнен из стали и пластика, а его панели украшены элементами безопасного закаленного стекла. Корпус поддерживает установку материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX. В корпусе предусмотрены места для установки нескольких вентиляторов, что обеспечивает достаточную прохладу для компонентов. Кроме того, имеется возможность установки водяного охлаждения. Корпус также обладает большим количеством отсеков для жестких дисков и SSD с возможностью горячей замены. На верхней панели расположены порты USB 3.0 и 2.0, а также аудиоразъемы для наушников и микрофона. Корпус ZALMAN Z1 Iceberg – выбор для тех, кто ищет качественную и стильную конфигурацию с возможностью установки большого количества компонентов.
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Достоинства:
Комментарий:
С такими наворотами сталкиваюсь впервые. Поэтому радуюсь как ребенок
Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
Достоинства:
Комментарий:
С такими наворотами сталкиваюсь впервые. Поэтому радуюсь как ребенок