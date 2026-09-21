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Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE)

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Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 1
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 2
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 3
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 4
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 5
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 6
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 7
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 8
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 9
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 10
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 11
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 12
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 13
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 14
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 15
Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 5
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 6
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 7
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 8
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 9
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 10
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 11
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 12
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 13
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 14
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 15
  • Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714879
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 365 х 450 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х36
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE)

Crystal U2M — стильный micro-ATX корпус, созданный для производительности и визуальной привлекательности, с поддержкой плат M-ATX и ITX. Изогнутая передняя панель из закалённого стекла и прозрачная боковая панель обеспечивают панорамный обзор комплектующих. Благодаря универсальной поддержке вентиляторов и радиаторов корпус доступен в трёх версиях: стандартной, Cosmic (с вентиляторами Cosmic ARPW) и Floe (с вентиляторами Floe AR

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal U2M Floe черный (CRYSTAL U2M FLOE)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 365 х 450 мм
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Crystal U2M — стильный micro-ATX корпус, созданный для производительности и визуальной привлекательности, с поддержкой плат M-ATX и ITX. Изогнутая передняя панель из закалённого стекла и прозрачная боковая панель обеспечивают панорамный обзор комплектующих. Благодаря универсальной поддержке вентиляторов и радиаторов корпус доступен в трёх версиях: стандартной, Cosmic (с вентиляторами Cosmic ARPW) и Floe (с вентиляторами Floe AR
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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