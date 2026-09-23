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Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER купить с доставкой в Москве
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Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER

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Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 1
Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 2
Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 3
Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 1
  • Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 2
  • Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 3
  • Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739050
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 450 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2 x 120 мм ,Передняя панель - 3 x 120 мм , Корзина блока питания-2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х24
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER

Презентуем корпус Defender RaptorX Black — идеальную основу для создания мощного и стильного компьютера. Этот корпус формата Midi-Tower станет надежным домом для стандартных материнских плат ATX, а также более компактных решений mATX и Mini-ITX, предлагая продуманную организацию пространства и современный эстетичный вид. Внешний вид корпуса подчеркнуто строгий и лаконичный, выполненный в классическом черном цвете. Лицевая панель с перфорацией не только добавляет агрессивный штрих в дизайн, но и выполняет важную функцию, обеспечивая эффективный приток воздуха для охлаждения компонентов. Главной изюминкой дизайна является боковая панель из прочного закаленного стекла, которая открывает безупречный вид на внутреннее устройство вашей системы, позволяя в полной мере насладиться игрой света. Говоря о световых эффектах, корпус оснащен адресуемой RGB-подсветкой, которая позволит вам создать неповторимую атмосферу, синхронизируя цвета и эффекты с другими компонентами. Для удобства подключения периферии на лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы: два порта USB 2.0, высокоскоростной USB 3.0 и аудиовыходы. Внутренняя компоновка продумана до мелочей. Нижнее расположение блока питания стандарта ATX способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха. Конструкция предусматривает установку видеокарты длиной до 300 миллиметров и процессорного кулера высотой до 170 миллиметров, что открывает возможности для использования производительных компонентов. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма с поперечным размещением. Семь слотов расширения обеспечат необходимое пространство для апгрейда.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 450 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2 x 120 мм ,Передняя панель - 3 x 120 мм , Корзина блока питания-2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Презентуем корпус Defender RaptorX Black — идеальную основу для создания мощного и стильного компьютера. Этот корпус формата Midi-Tower станет надежным домом для стандартных материнских плат ATX, а также более компактных решений mATX и Mini-ITX, предлагая продуманную организацию пространства и современный эстетичный вид. Внешний вид корпуса подчеркнуто строгий и лаконичный, выполненный в классическом черном цвете. Лицевая панель с перфорацией не только добавляет агрессивный штрих в дизайн, но и выполняет важную функцию, обеспечивая эффективный приток воздуха для охлаждения компонентов. Главной изюминкой дизайна является боковая панель из прочного закаленного стекла, которая открывает безупречный вид на внутреннее устройство вашей системы, позволяя в полной мере насладиться игрой света. Говоря о световых эффектах, корпус оснащен адресуемой RGB-подсветкой, которая позволит вам создать неповторимую атмосферу, синхронизируя цвета и эффекты с другими компонентами. Для удобства подключения периферии на лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы: два порта USB 2.0, высокоскоростной USB 3.0 и аудиовыходы. Внутренняя компоновка продумана до мелочей. Нижнее расположение блока питания стандарта ATX способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха. Конструкция предусматривает установку видеокарты длиной до 300 миллиметров и процессорного кулера высотой до 170 миллиметров, что открывает возможности для использования производительных компонентов. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма с поперечным размещением. Семь слотов расширения обеспечат необходимое пространство для апгрейда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 4x12cm ARGB Fan 2xUSB1.1+3.0+audio черный с окном 25122 DEFENDER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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