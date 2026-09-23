Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635408
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
185x410x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х44х24
Вес, кг.
3
Описание товара Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS)
Корпус ExeGate CP-603 представлен в форм-факторе Mid-Tower и обладает размерами 400x185x410 мм. В нем можно уместить материнскую плату типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX в вертикальном положении. Габариты корпуса ExeGate CP-603 и его конструкция позволят задействовать в компьютерной сборке видеокарту длиной до 210 мм, процессорный кулер высотой до 140 мм и блок питания длиной до 210 мм. Для накопителей данных предусмотрено три отсека 2.5 и два отсека 3.5. Корпус выполнен из стали толщиной 0.5 мм, фронтальная панель изготовлена из пластика.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
185x410x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус ExeGate CP-603 представлен в форм-факторе Mid-Tower и обладает размерами 400x185x410 мм. В нем можно уместить материнскую плату типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX в вертикальном положении. Габариты корпуса ExeGate CP-603 и его конструкция позволят задействовать в компьютерной сборке видеокарту длиной до 210 мм, процессорный кулер высотой до 140 мм и блок питания длиной до 210 мм. Для накопителей данных предусмотрено три отсека 2.5 и два отсека 3.5. Корпус выполнен из стали толщиной 0.5 мм, фронтальная панель изготовлена из пластика.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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