Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01)
Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Модель отличается броским дизайном, главными особенностями которого является наличие треугольных боковых панелей (2 из которых можно менять на входящие в комплект). Обращает на себя внимание и эффектная ARGB подсветка вентиляторов, отличный обзор которой гарантирует прозрачная фронтальная панель. Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB соответствует типоразмеру Mid-Tower. Устройство обладает впечатляющей вместительностью. Длина, ширина и высота корпуса равны 466, 230 и 530 мм соответственно. Модель подходит для сборки производительного игрового компьютера или универсального системного блока высокого класса. Корпус совместим с системными платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая высота кулера процессора составляет 150 мм. Предельная длина совместимых видеокарт очень велика – 390 мм. Блок питания в комплекте отсутствует. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 810 руб. 4 690 руб.953 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитКорпус InWin EQ101 (6117414) черный
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитКорпус Powerman EQ101BK PM-200ATX (6117414)
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитКорпус Zalman P10 Black
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 500 TG Snow белый (CA-1T4-00M6WN-01)