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Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) купить с доставкой в Москве
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Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA)

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Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 1
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 2
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 3
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 4
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 5
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 6
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 7
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 8
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 9
Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 1
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 2
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 3
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 4
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 5
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 6
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 7
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 8
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 9
  • Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675155
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Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x478x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA)

Корпус AZZA Celesta 340 [CSAZ 340F] форм-фактора Mid-Tower собран из стали, пластика и закаленного стекла. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. Боковые панели крепятся на винты сзади или на петли, которые открываются как дверцы. Внутри можно расположить материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 32 см и блок питания типа ATX. Кабели внутри прокладываются вдоль стенок, чтобы внутри был порядок. О чистоте внутри корпуса AZZA Celesta 340 [CSAZ 340F] призван позаботиться пылевой фильтр.

Отзывы о товаре Корпус Azza Celesta F черный (CSAZ-340F CELESTA)




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Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x478x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AZZA Celesta 340 [CSAZ 340F] форм-фактора Mid-Tower собран из стали, пластика и закаленного стекла. Фронтальная панель представлена металлической сеткой. Боковые панели крепятся на винты сзади или на петли, которые открываются как дверцы. Внутри можно расположить материнскую плату форм-фактора Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 32 см и блок питания типа ATX. Кабели внутри прокладываются вдоль стенок, чтобы внутри был порядок. О чистоте внутри корпуса AZZA Celesta 340 [CSAZ 340F] призван позаботиться пылевой фильтр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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