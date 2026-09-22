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Корпус Zalman S5 NEO White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman S5 NEO White

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Корпус Zalman S5 NEO White - фото 1
Корпус Zalman S5 NEO White - фото 2
Корпус Zalman S5 NEO White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman S5 NEO White - фото 1
  • Корпус Zalman S5 NEO White - фото 2
  • Корпус Zalman S5 NEO White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723503
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
456x215x490мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х24
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Zalman S5 NEO White

Корпус Zalman представляет собой элегантное и функциональное решение для вашего ПК. Выполненный в стильном белом цвете, он станет отличным дополнением как для домашнего, так и для офисного интерьера. Весом в 8,3 кг, корпус изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Корпус Zalman поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, предлагая широкий спектр возможностей для сборки. Внутри достаточно места для установки процессорного кулера высотой до 165 мм, а блок питания удобно размещается в нижней части корпуса, что способствует лучшему охлаждению и управлению кабелями. Для эффективного отвода тепла корпус комплектуется четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм, создавая благоприятные условия для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов. Существует возможность установки дополнительной системы охлаждения для более мощных конфигураций. Корпус предлагает два внутренних отсека для устройств формата 3.5 дюйма и два отсека для 2.5-дюймовых накопителей, обеспечивая достаточное пространство для всех ваших данных и проектов. Наличие семи слотов расширения позволяет пользователю установить необходимые карты расширения, повышая тем самым функциональность системы. Боковая стенка корпуса оснащена окном, предоставляющим визуальный доступ к компонентам и позволяющим любоваться внутренним убранством вашей сборки. Отсутствие передней двери упрощает доступ к портам и элементам управления на передней панели. Типоразмер Midi-Tower делает корпус Zalman универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между вместительностью и компактностью. Это надежный и эффективный элемент для любого системного блока, идеально подходящий для индивидуальных сборок и обновлений.

Отзывы о товаре Корпус Zalman S5 NEO White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
456x215x490мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman представляет собой элегантное и функциональное решение для вашего ПК. Выполненный в стильном белом цвете, он станет отличным дополнением как для домашнего, так и для офисного интерьера. Весом в 8,3 кг, корпус изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Корпус Zalman поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, предлагая широкий спектр возможностей для сборки. Внутри достаточно места для установки процессорного кулера высотой до 165 мм, а блок питания удобно размещается в нижней части корпуса, что способствует лучшему охлаждению и управлению кабелями. Для эффективного отвода тепла корпус комплектуется четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм, создавая благоприятные условия для поддержания оптимальной температуры внутренних компонентов. Существует возможность установки дополнительной системы охлаждения для более мощных конфигураций. Корпус предлагает два внутренних отсека для устройств формата 3.5 дюйма и два отсека для 2.5-дюймовых накопителей, обеспечивая достаточное пространство для всех ваших данных и проектов. Наличие семи слотов расширения позволяет пользователю установить необходимые карты расширения, повышая тем самым функциональность системы. Боковая стенка корпуса оснащена окном, предоставляющим визуальный доступ к компонентам и позволяющим любоваться внутренним убранством вашей сборки. Отсутствие передней двери упрощает доступ к портам и элементам управления на передней панели. Типоразмер Midi-Tower делает корпус Zalman универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между вместительностью и компактностью. Это надежный и эффективный элемент для любого системного блока, идеально подходящий для индивидуальных сборок и обновлений.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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