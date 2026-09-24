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Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White)

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Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 1
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 2
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 3
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 4
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 5
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 6
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 7
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 8
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 9
Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 1
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 2
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 3
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 4
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 5
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 6
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 7
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 8
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 9
  • Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655892
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x484x396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х24
Вес, кг.
6.2

Описание товара Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White)

Корпус ZALMAN i4 из металла и пластика белого цвета позволит собрать производительный игровой ПК. Внутри корпуса есть место для вертикального размещения материнской платы стандартного и мини-форматов, видеокарты длиной до 320 мм, процессорного кулера высотой 170 мм и блока питания ATX размером до 140 мм. 4 отсека под накопители SSD и 2 отсека 3.5 под жесткие диски помогут увеличить объем хранилища и производительность компьютера. Перфорированные боковая и фронтальная панели обеспечат дополнительную вентиляцию внутренних компонентов. В корпусе ZALMAN i4 уже установлены 6 вентиляторов диаметром 120 мм. К ним можно добавить систему жидкостного охлаждения, что предусматривает поддержание оптимальной температуры всех элементов при высоких нагрузках. Для защиты внутреннего пространства от загрязнения по всему периметру корпуса имеются съемные пылевые фильтры. На верхней панели размещены разъемы 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопка включения/выключения ПК и подсветки.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i4 ATX без БП White (i4 White)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x484x396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i4 из металла и пластика белого цвета позволит собрать производительный игровой ПК. Внутри корпуса есть место для вертикального размещения материнской платы стандартного и мини-форматов, видеокарты длиной до 320 мм, процессорного кулера высотой 170 мм и блока питания ATX размером до 140 мм. 4 отсека под накопители SSD и 2 отсека 3.5 под жесткие диски помогут увеличить объем хранилища и производительность компьютера. Перфорированные боковая и фронтальная панели обеспечат дополнительную вентиляцию внутренних компонентов. В корпусе ZALMAN i4 уже установлены 6 вентиляторов диаметром 120 мм. К ним можно добавить систему жидкостного охлаждения, что предусматривает поддержание оптимальной температуры всех элементов при высоких нагрузках. Для защиты внутреннего пространства от загрязнения по всему периметру корпуса имеются съемные пылевые фильтры. На верхней панели размещены разъемы 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, кнопка включения/выключения ПК и подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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