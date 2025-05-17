Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010)
Выпущенный в рамках легендарной игровой серии Republic of Gamers M.2 внешний бокс ASUS ROG Strix Arion Lite M2 [ESD-S1CL] сочетает в себе привлекательный дизайн, исключительную надежность и безупречное удобство эксплуатации. Устройство совместимо с M.2 NVMe накопителями следующих форм-факторов – 2230, 2242, 2260 и 2280. С помощью внешнего бокса можно организовать скоростной обмен информацией между разными компьютерами без использования сетевых ресурсов. Модель также можно использовать для резервного копирования. Внешний бокс ASUS ROG Strix Arion Lite M2 [ESD-S1CL] поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Интерфейс подключения – USB 3.2 Gen2 Type-C. Внешнее питание не требуется: необходимая энергия поступает от порта USB. Эксплуатировать внешний бокс можно при температуре от 0 до 70 °C.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный корпус. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший, не нравится что прокладка тонковата при закрытой крышки есть люфт но это решаемо
Достоинства:
Комментарий:
все как заявлено в описании ,никаких замечаний .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус для ssd. Будьте внимательны, хорошо прочитайте инструкцию .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный корпус, давно хотел его себе. Всё работает как часы. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
крышка немного люфтит, а так все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел полностью в пломбах, коробка без царапин и потёртостей. По поводу самого Ariona все как и должно работать.
Достоинства:
Комментарий:
Крутая штука! И стильно выглядит! Одно слово ASUS ROG. Все радостно, скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Нормально , только когда ссд вставил крышка до конца не закрывается
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет. Самсунг 980 pro 1Tb, скорость 450 Мб/сек. Больше не выдаёт
Достоинства:
Комментарий:
Лайт версия с одним кабелем, все работает, топчик!
Достоинства:
Комментарий:
Прежде чем купить-прочти мой отзыв! Итак, я чесно говоря ожидал что будет с резиновым бампером, с липучкой и карабином, да блин хотя бы с теми 2-мя проводами которые заявлены на сайте асус!!! Пришел комплект: Арион и один провод юсб-с на юсб-с . Расстроился ли? Конечно! К самому устройству нет претензий , а вот с комплектом реал обломали но это я сам виноват, не дочитал о комплектации. Отзыв дополнен 15.04.2024! Комплектный кабель перестал работать.
Достоинства:
Комментарий:
Поддерживает 4 ТБ SSD!!! Просто главнейший плюс для нас
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, скорость чтения/записи высокая (10 000, соответствует заявленноиу)
Достоинства:
Комментарий:
Скорее порекомендую, чем нет
Достоинства:
Комментарий:
хочешь топ-бери его, ну или орико, но тут качество фирменное. бесят только светодиоды.
Достоинства:
Комментарий:
Используются удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная штука, если необходим быстрый трансфер больших объемов данных или на руках бесхозный ссд, который девать некуда. Упаковка выше всяких похвал: плотная коробка, наполнитель, пупырка. Внутри помимо второй коробки уже самого кейса положили товарный чек, так что придраться просто не к чему.
Достоинства:
Комментарий:
Заявленную скорость поддерживает, через юсб с. Со старым 10 летним ноутом по юсб 3.0 скорость маленькая. Скорость работы и модель ссд, на скрине. Продавца рекомендую, вложил гарантийный талон с печатью организации, серийный номер указан. Упаковали отлично.
Отзывы о товаре Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010)
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный корпус. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший, не нравится что прокладка тонковата при закрытой крышки есть люфт но это решаемо
Достоинства:
Комментарий:
все как заявлено в описании ,никаких замечаний .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус для ssd. Будьте внимательны, хорошо прочитайте инструкцию .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный корпус, давно хотел его себе. Всё работает как часы. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
крышка немного люфтит, а так все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел полностью в пломбах, коробка без царапин и потёртостей. По поводу самого Ariona все как и должно работать.
Достоинства:
Комментарий:
Крутая штука! И стильно выглядит! Одно слово ASUS ROG. Все радостно, скорость передачи отличная!
Достоинства:
Комментарий:
Нормально , только когда ссд вставил крышка до конца не закрывается
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет. Самсунг 980 pro 1Tb, скорость 450 Мб/сек. Больше не выдаёт
Достоинства:
Комментарий:
Лайт версия с одним кабелем, все работает, топчик!
Достоинства:
Комментарий:
Прежде чем купить-прочти мой отзыв! Итак, я чесно говоря ожидал что будет с резиновым бампером, с липучкой и карабином, да блин хотя бы с теми 2-мя проводами которые заявлены на сайте асус!!! Пришел комплект: Арион и один провод юсб-с на юсб-с . Расстроился ли? Конечно! К самому устройству нет претензий , а вот с комплектом реал обломали но это я сам виноват, не дочитал о комплектации. Отзыв дополнен 15.04.2024! Комплектный кабель перестал работать.
Достоинства:
Комментарий:
Поддерживает 4 ТБ SSD!!! Просто главнейший плюс для нас
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, скорость чтения/записи высокая (10 000, соответствует заявленноиу)
Достоинства:
Комментарий:
Скорее порекомендую, чем нет
Достоинства:
Комментарий:
хочешь топ-бери его, ну или орико, но тут качество фирменное. бесят только светодиоды.
Достоинства:
Комментарий:
Используются удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная штука, если необходим быстрый трансфер больших объемов данных или на руках бесхозный ссд, который девать некуда. Упаковка выше всяких похвал: плотная коробка, наполнитель, пупырка. Внутри помимо второй коробки уже самого кейса положили товарный чек, так что придраться просто не к чему.
Достоинства:
Комментарий:
Заявленную скорость поддерживает, через юсб с. Со старым 10 летним ноутом по юсб 3.0 скорость маленькая. Скорость работы и модель ссд, на скрине. Продавца рекомендую, вложил гарантийный талон с печатью организации, серийный номер указан. Упаковали отлично.