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Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black

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Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black - фото 1
Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black - фото 1
  • Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300991
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
95x285x400
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black

Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.



Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MI-209 (EX268698RUS) Black




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
95x285x400
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.


Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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