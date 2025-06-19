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Корпус Zalman I4 black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman I4 black

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Корпус Zalman I4 black - фото 4
Корпус Zalman I4 black - фото 5
Корпус Zalman I4 black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman I4 black - фото 1
  • Корпус Zalman I4 black - фото 2
  • Корпус Zalman I4 black - фото 3
  • Корпус Zalman I4 black - фото 4
  • Корпус Zalman I4 black - фото 5
  • Корпус Zalman I4 black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636029
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Zalman I4 black
5 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x484x396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х24
Вес, кг.
6.95

Описание товара Корпус Zalman I4 black

Корпус ZALMAN i4 черного цвета предназначен для сборки игрового ПК. Перфорированные панели из металла обеспечивают естественную вентиляцию, что улучшает охлаждение всех компонентов компьютера. Материнская плата размещается внутри вертикально. Под блок питания длиной до 140 мм отведено место в нижней части корпуса. Максимальная длина видеокарты – 320 мм. 4 отсека 2.5 под SSD-накопители и 2 отсека 3.5 для жестких дисков обеспечат достаточный объем хранилища и увеличат производительность ПК. Корпус ZALMAN i4 оснащен 6 вентиляторами диаметром 120 мм, которые можно дополнить системой жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Благодаря этому все важные элементы ПК не будут перегреваться при нагрузке, что обеспечит их эффективную работу. На верхней панели корпуса размещены все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств: 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A. Съемные пылевые фильтры по всему периметру корпуса защищают его внутреннее пространство от загрязнений.

Отзывы о товаре Корпус Zalman I4 black

Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный корпус, только вот один вентелятор с перед трещит, остальные 2 даже не слышно.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус,пылевые магнитные сетчатые фильтры,можно поставить видеокарту до 350 мм,
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, красивый корпус, очень удобный. Выбирал для большого количества накопителей. Вообще в целом современные корпуса очень радуют, удивительно, что раньше не делали такую защиту от пыли
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! Порадовала кнопка смены цвета на системнике. Как ни крути а это Zalman :)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус пришел целый, без вмятин, все присутствует. Белый цвет
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Злата М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала корпус для компьютера, на день рождения решила сделать сборку Сроки поджимали и последним комплектующим был корпус. На пункте выдачи сразу заметила, что коробка была пробита и сама наяву увидела эту вмятину, но решила забрать, тк это подарок и надо было делать все быстро, тк даже женщина у меня спросила, вы точно будете такой забирать или нет В итоге, я не знаю кто виноват, но факт остается фактом, корпус очень красивый, но испорченый, есть зазоры и выбило швы
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
По результатам распаковки,отличный корпус.Товар доставлен в срок,без задержек и в отличном состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
светит Белый в правый глаз, засыпать он вам не даст



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x484x396
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i4 черного цвета предназначен для сборки игрового ПК. Перфорированные панели из металла обеспечивают естественную вентиляцию, что улучшает охлаждение всех компонентов компьютера. Материнская плата размещается внутри вертикально. Под блок питания длиной до 140 мм отведено место в нижней части корпуса. Максимальная длина видеокарты – 320 мм. 4 отсека 2.5 под SSD-накопители и 2 отсека 3.5 для жестких дисков обеспечат достаточный объем хранилища и увеличат производительность ПК. Корпус ZALMAN i4 оснащен 6 вентиляторами диаметром 120 мм, которые можно дополнить системой жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Благодаря этому все важные элементы ПК не будут перегреваться при нагрузке, что обеспечит их эффективную работу. На верхней панели корпуса размещены все необходимые разъемы для подключения периферийных устройств: 3.5 мм jack, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A. Съемные пылевые фильтры по всему периметру корпуса защищают его внутреннее пространство от загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный корпус, только вот один вентелятор с перед трещит, остальные 2 даже не слышно.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус,пылевые магнитные сетчатые фильтры,можно поставить видеокарту до 350 мм,
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, красивый корпус, очень удобный. Выбирал для большого количества накопителей. Вообще в целом современные корпуса очень радуют, удивительно, что раньше не делали такую защиту от пыли
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! Порадовала кнопка смены цвета на системнике. Как ни крути а это Zalman :)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус пришел целый, без вмятин, все присутствует. Белый цвет
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Злата М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала корпус для компьютера, на день рождения решила сделать сборку Сроки поджимали и последним комплектующим был корпус. На пункте выдачи сразу заметила, что коробка была пробита и сама наяву увидела эту вмятину, но решила забрать, тк это подарок и надо было делать все быстро, тк даже женщина у меня спросила, вы точно будете такой забирать или нет В итоге, я не знаю кто виноват, но факт остается фактом, корпус очень красивый, но испорченый, есть зазоры и выбило швы
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
По результатам распаковки,отличный корпус.Товар доставлен в срок,без задержек и в отличном состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
светит Белый в правый глаз, засыпать он вам не даст


Корпус Zalman I4 black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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