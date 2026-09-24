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Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый

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Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 1
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 2
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 3
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 4
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 5
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 6
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 7
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 8
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 9
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 10
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 11
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 1
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 2
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 3
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 4
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 5
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 6
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 7
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 8
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 9
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 10
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 11
  • Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
6 180 руб.  7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687501
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Характеристики

Бренд
ORICO
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
116x42х14
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
170

Описание товара Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый

ORICO M233C3-G4 (серый) — это ультрабыстрый внешний корпус (кейс) из премиального алюминиевого сплава, превращающий внутренний твердотельный накопитель M.2 NVMe SSD в защищенную и портативную «флешку».Благодаря высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, устройство обладает пропускной способность до 20 Гбит/с. Это позволяет передавать тяжелые файлы, такие как 4K-видео или базы данных, на реальной скорости до 2000 МБ/с (зависит от возможностей установленного SSD и портов ПК).



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый




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Характеристики
Бренд
ORICO
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
116x42х14
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
ORICO M233C3-G4 (серый) — это ультрабыстрый внешний корпус (кейс) из премиального алюминиевого сплава, превращающий внутренний твердотельный накопитель M.2 NVMe SSD в защищенную и портативную «флешку».Благодаря высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, устройство обладает пропускной способность до 20 Гбит/с. Это позволяет передавать тяжелые файлы, такие как 4K-видео или базы данных, на реальной скорости до 2000 МБ/с (зависит от возможностей установленного SSD и портов ПК).


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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