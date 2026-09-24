Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%6 180 руб. 7 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687501
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
116x42х14
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
170
Описание товара Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый
ORICO M233C3-G4 (серый) — это ультрабыстрый внешний корпус (кейс) из премиального алюминиевого сплава, превращающий внутренний твердотельный накопитель M.2 NVMe SSD в защищенную и портативную «флешку».Благодаря высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, устройство обладает пропускной способность до 20 Гбит/с. Это позволяет передавать тяжелые файлы, такие как 4K-видео или базы данных, на реальной скорости до 2000 МБ/с (зависит от возможностей установленного SSD и портов ПК).
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
116x42х14
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
ORICO M233C3-G4 (серый) — это ультрабыстрый внешний корпус (кейс) из премиального алюминиевого сплава, превращающий внутренний твердотельный накопитель M.2 NVMe SSD в защищенную и портативную «флешку».Благодаря высокоскоростному интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, устройство обладает пропускной способность до 20 Гбит/с. Это позволяет передавать тяжелые файлы, такие как 4K-видео или базы данных, на реальной скорости до 2000 МБ/с (зависит от возможностей установленного SSD и портов ПК).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Внешний корпус для SSD M2 ORICO M233C3-G4, серый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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