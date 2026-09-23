Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%7 020 руб. 11 660 руб.
В наличии
Код товара: 596510
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Загружаем...
7 020 руб. -40%
11 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
95x329x297
Макс. высота процессорного кулера
45
Максимальная длина видеокарты
251
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
40х35х17
Вес, кг.
3
Описание товара Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
Серия InWin CK709BL специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
95x329x297
Макс. высота процессорного кулера
45
Максимальная длина видеокарты
251
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Тайвань
Серия InWin CK709BL специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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