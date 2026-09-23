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Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) купить с доставкой в Москве
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Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)

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Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 1
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 1
  • Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 020 руб.  11 660 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
7 020 руб. -40%
11 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
95x329x297
Макс. высота процессорного кулера
45
Максимальная длина видеокарты
251
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
40х35х17
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)

Серия InWin CK709BL специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
95x329x297
Макс. высота процессорного кулера
45
Максимальная длина видеокарты
251
Материал корпуса
пластик, сталь
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Тайвань
Описание
Серия InWin CK709BL специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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