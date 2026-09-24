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Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White

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Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
7 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x496x473
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
390
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х32
Вес, кг.
10.95

Описание товара Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White

Корпус ZALMAN Z9 Iceberg MS подходит для сборки мощного игрового или универсального компьютера. Модель с размерами 473x245x496 мм соответствует типоразмеру Mid-Tower и совместима с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высокую эффективность отвода тепла обеспечивают сетчатые панели – фронтальная и верхняя. Они оснащены быстросъемными противопылевыми фильтрами. 4 вентилятора увеличивают интенсивность теплообмена и украшают ПК благодаря встроенной многоцветной подсветке с управлением кнопкой. Корпус ZALMAN Z9 Iceberg MS совместим с видеоадаптерами с длиной до 390 мм. Максимальная высота кулера процессора составляет 185 мм. Модель рассчитана на установку системы жидкостного охлаждения с монтажным размером радиатора до 360 мм. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 390 мм. Конструктивной особенностью корпуса является наличие кронштейна для видеоадаптера. Верхнее расположение панели ввода/вывода делает предпочтительной напольную установку ПК.

Отзывы о товаре Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x496x473
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
390
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN Z9 Iceberg MS подходит для сборки мощного игрового или универсального компьютера. Модель с размерами 473x245x496 мм соответствует типоразмеру Mid-Tower и совместима с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высокую эффективность отвода тепла обеспечивают сетчатые панели – фронтальная и верхняя. Они оснащены быстросъемными противопылевыми фильтрами. 4 вентилятора увеличивают интенсивность теплообмена и украшают ПК благодаря встроенной многоцветной подсветке с управлением кнопкой. Корпус ZALMAN Z9 Iceberg MS совместим с видеоадаптерами с длиной до 390 мм. Максимальная высота кулера процессора составляет 185 мм. Модель рассчитана на установку системы жидкостного охлаждения с монтажным размером радиатора до 360 мм. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 390 мм. Конструктивной особенностью корпуса является наличие кронштейна для видеоадаптера. Верхнее расположение панели ввода/вывода делает предпочтительной напольную установку ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White - стоимость товара 7110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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