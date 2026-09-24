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Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)

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Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 1
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 2
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 3
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 4
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 5
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 6
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 7
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 8
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 9
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 10
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 11
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 12
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 13
Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 1
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 2
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 3
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 4
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 5
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 6
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 7
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 8
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 9
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 10
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 11
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 12
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 13
  • Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675184
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x483x421
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х22
Вес, кг.
6.9

Описание товара Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)

Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V4 представляет собой стильную конфигурацию формата Mid-Tower. Она предлагает широкие возможности для сборки игрового компьютера. Корпус имеет стильный дизайн и RGB-подсветку, которая может быть настроена через программное обеспечение. Внутри него есть место для установки материнской платы формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и блока питания ATX. Также предусмотрена возможность расположить жидкостное охлаждение на процессор, есть места для 2+1 накопителя SSD или 2 HDD. Одним из главных преимуществ корпуса DEEPCOOL MATREXX 55 V4 является его эффективная вентиляция, благодаря чему обеспечивается охлаждение всех компонентов компьютера. Это особенно важно для игровых систем, которым требуются высокая производительность и стабильность работы.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x483x421
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V4 представляет собой стильную конфигурацию формата Mid-Tower. Она предлагает широкие возможности для сборки игрового компьютера. Корпус имеет стильный дизайн и RGB-подсветку, которая может быть настроена через программное обеспечение. Внутри него есть место для установки материнской платы формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и блока питания ATX. Также предусмотрена возможность расположить жидкостное охлаждение на процессор, есть места для 2+1 накопителя SSD или 2 HDD. Одним из главных преимуществ корпуса DEEPCOOL MATREXX 55 V4 является его эффективная вентиляция, благодаря чему обеспечивается охлаждение всех компонентов компьютера. Это особенно важно для игровых систем, которым требуются высокая производительность и стабильность работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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