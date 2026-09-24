Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V4 представляет собой стильную конфигурацию формата Mid-Tower. Она предлагает широкие возможности для сборки игрового компьютера. Корпус имеет стильный дизайн и RGB-подсветку, которая может быть настроена через программное обеспечение. Внутри него есть место для установки материнской платы формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и блока питания ATX. Также предусмотрена возможность расположить жидкостное охлаждение на процессор, есть места для 2+1 накопителя SSD или 2 HDD. Одним из главных преимуществ корпуса DEEPCOOL MATREXX 55 V4 является его эффективная вентиляция, благодаря чему обеспечивается охлаждение всех компонентов компьютера. Это особенно важно для игровых систем, которым требуются высокая производительность и стабильность работы.
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Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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