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Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) купить с доставкой в Москве
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Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2)

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Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 1
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 2
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 3
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 4
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 5
Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 1
  • Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 2
  • Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 3
  • Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 4
  • Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 5
  • Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658612
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x483x432
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х50х28
Вес, кг.
1.5

Описание товара Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2)

Внутри среднеразмерного корпуса DEEPCOOL CC560 ARGB V2 получится собрать производительную игровую машину, которую получится использовать и для офисной работы. У него есть сразу 4 ARGB вентилятора и панель из закаленного стекла, через которую видно подсветку. Основой конструкции является сталь. Внутри найдется место для платы размером Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 370 мм. Боковые панели крепятся на винты. Благодаря пылевому фильтру и прокладывании кабелей за задней стенкой внутри корпуса DEEPCOOL CC560 ARGB V2 будут чистота и порядок.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x483x432
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Внутри среднеразмерного корпуса DEEPCOOL CC560 ARGB V2 получится собрать производительную игровую машину, которую получится использовать и для офисной работы. У него есть сразу 4 ARGB вентилятора и панель из закаленного стекла, через которую видно подсветку. Основой конструкции является сталь. Внутри найдется место для платы размером Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 370 мм. Боковые панели крепятся на винты. Благодаря пылевому фильтру и прокладывании кабелей за задней стенкой внутри корпуса DEEPCOOL CC560 ARGB V2 будут чистота и порядок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус DeepCool CC560 ARGB V2 Черный (R-CC560-BKTAA4-G-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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