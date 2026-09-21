Корпус Montech Heritage (B) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech Heritage (B) черный
Montech Heritage сочетает в себе моду и функциональность, используя эко-кожу для придания вашему устройству первоклассного и отличительного вида, который выделяет его из толпы. Входящий в комплект кожаный ремешок одновременно прочный и практичный, что позволяет вам без труда переносить и перемещать устройство, будь то обновление, путешествие или демонстрация вашего устройства. Удобная переноска благодаря прочному кожаному ремню, выдерживающему нагрузку до 40 кг — идеальный вариант для геймеров, создателей контента и любителей путешествовать. Бросает вызов ограничениям, устанавливая блок питания ATX/SFX, графический процессор 40/50-й серии и 360-миллиметровый AIO одновременно, обеспечивая непревзойденную универсальность в меньшем корпусе.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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